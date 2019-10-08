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Українка з протезом ноги перемогла в марафоні і встановила рекорд (фото)

STYLERПерсони    08.10.2019 - 14:41
Українка з протезом ноги перемогла в марафоні і встановила рекорд (фото)
Тетяна Воротіліна (фото: facebook.com/geyzerkrik)

Українська тенісистка Тетяна Воротіліна продовжує домагатися рекордів навіть після страшної ДТП

Тетяна Воротіліна, українська тенісистка з протезом правої ноги, подолала марафон Wizz Air Kyiv City, який проходив на вихідних в столиці України. Спортсменка не тільки крізь біль і сльози пробігла відстань в 42 кілометри, але і встановила рекорд України.

Про це дівчина поділилася на своїй Facebook-сторінці.

"Це було цікаво! І я це зробила! Урааааа! 42,195 км! Wizz Air Kyiv City Marathon! Рекорд України!" - написала Тетяна в соцмережах.

Українка з протезом ноги перемогла в марафоні і встановила рекорд (фото)

Тетяна Воротіліна з протезом ноги встановила рекорд на Wizz Air в Києві (фото: facebook.com/geyzerkrik)

Спортсменка пише, що перші 20 кілометрів далися їй легко, а після складної ділянки зі спуском біля пам'ятника Батьківщина-Мати вона відчувала сильний біль. Відрізок з 24 по 42 кілометр Тетяна бігла тільки на силі волі.

Дівчина подолала відстань за 5 годин 22 хвилини.

Спортсменка отримала страшну травму в ДТП у Таїланді. Тоді у неї був вибір: залишити ногу і провести на милицях залишок життя чи зважитися на ампутацію і займатися спортом на протезі.

Тетяна Воротіліна з протезом ноги встановила рекорд на Wizz Air в Києві (фото: facebook.com/geyzerkrik)

Після страшної аварії спортсменка, незважаючи на протез, повернулася в теніс. Таня займається танцями і бігом.

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