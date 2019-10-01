Міс Україна 2019 гучно оскандалилася через українську мову

Міс Україна 2019 Маргарита Паша потрапила в мовний скандал (Фото: колаж РБК-Україна)

Маргариту Пашу розкритикували в мережі через мову, і дівчина виступила з офіційною заявою

Міс Україна 2019 Маргарита Паша потрапила у черговий скандал. Нещодавно 21-річній красуні довелося виправдовуватися після нападок в мережі стосовно своїх пишних форм та підозр у пластичній операції, але тепер вже йдеться про мову. Студентці 3 курсу Київського інституту міжнародних відносин дорікнули в небажанні спілкуватися з журналистми державною мовою.

Відома ведуча Катерина Осадча днями заявила в Instagram-сторіс, що переможниця конкурсу краси відмовилася спілкуватися з нею українською, та інтерв'ю в програмі "Світське життя" в ефір не вийде.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша потрапила в мовний скандал (Фото: instagram.com/missukraine_official)

Також Осадча в коментарях в мережі на сторінці "Міс Україна" під постом організаторів щодо підготовки моделей до інших етапів конкурсу внесла раціоналізаторську пропозицію: "Давайте почнемо з вивчення української мови".

Скрін коментарів (instagram.com/missukraine_official)

Ідею одразу ж підхопили й інші користувачі:

Скрін коментарів (instagram.com/missukraine_official)

Після цього Паша в мережі написала 29 вересня великий пост, в якому поділилася з підписниками своїми філософськими роздумами про життя і закони бумеранга, свободи волі та вибору, достатку, причини та розрізнення.

Наприкінці студентка резюмувала:

"Я маю право викладати свої думки якою я хочу мовою (або закон України не дозволяє мені думати російською мовою!? Якщо когось не влаштовує - відписуйтеся!" - йдеться в публікації в її Instagram.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша потрапила в мовний скандал (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Наступного дня дівчина, яка представлятиме у грудні в Таїланді нашу країну на конкурсі "Міс світу-2019", відреагувала на хвилю критики і написала не менш об'ємний текст українською мовою, в якому пояснювалася "з друзями, ворогами і хейтерами" і поставила "остаточну крапку" в цьому "штучно вами роздутому скандалі" з приводу української мови та свого ставлення до неї

"Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників!" - йдеться у публікації.

Також студентка зазначила, що однаково добре володіє обома мовами, чому в інтернеті є маса підтверджень.

Паша додала, що відмовилася давати інтерв'ю Осадчій виключно через погане самопочуття та перевтому того дня. Так, дівчині доводиться щодня прокидатися о четвертій ранку, бо вже з шостої - безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, велика кількість заходів, тривалі наради з комітетом конкурсу тощо і так до пізньої ночі.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша потрапила в мовний скандал (Фото: instagram.com/margoritapasha)

"Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки", - наголосила Маргарита.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)