ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розведення сил на Донбасі: вражаючі фото з бійцями ЗСУ

STYLERЖиття    06.11.2019 - 16:34
Розведення сил на Донбасі: вражаючі фото з бійцями ЗСУ
Розведення сил на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилися фото бійців ЗСУ на позиціях в Золотому

У мережі з'явилися вражаючі фото українських бійців, які знаходяться на позиціях після розведення сил на Донбасі, в околицях Золотого. Фото опублікували у Twitter-акаунті "НачШтаб".

На яскравих знімках можна побачити красиві світанки на сході України і навіть відчути листопадовий холод. Також на кадрах є елементи побуту військових – похідний душ, який бійці ВСУ спорудили після того, як перебралися на нові позиції.

Крім того, на одному зі знімків є чудовий виразний пес, який допомагає нести службу українським бійцям. Щоб він не замерз на службі – військові вдягнули на нього комбінезон.

Фото: НачШтабу/Twitter

Раніше ми писали про те, що жителі Донецька відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна повинна покаятися. Реакція мешканців окупованих територій була неоднозначна: деякі назвали слова президента фантазіями і мріями, а деякі висловлюють думку, що їм нав'язана за допомогою російської пропаганди.

Також ми писали про те, що волонтери висловилися про інформаційну політику країни і визнали, що Україна програла інформаційну війну на Донбасі пропагандистським каналам і ЗМІ.

В ООС оголосили про завершення розведення сил в Золотому Вчора за "ЛНР", сьогодні за Україну: Зеленський зустрівся з колаборантками
Новини України фотобойцы ВСУРозведення сил
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся