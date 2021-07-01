Українці хочуть називати дітей на честь Довбика після його успіху на Євро-2020

Після перемоги України в матчі зі Швецією вся країна заговорила про 24-річного футболіста Артема Довбика. Він вийшов на поле на заміну в овертаймі і на останніх секундах закотив переможний м'яч у ворота суперника. Дружина спортсмена розповіла про шалену популярність чоловіка, а також про підготовку команди до чвертьфінальної гри зі збірною Англії.

Про це Юлія Довбик повідомила в ефірі програми "Добрий вечір" на телеканалі LIVE.

"Ми з Артемом з одного міста - Черкас, зараз я на батьківщині. Гру дивилися з батьками, дуже переживали. Це був історичний вечір для нашої родини. Ми з Артемом після перемоги не дуже довго спілкувалися, тому що навколо нього шквал емоцій, привітань в соцмережах, телефони обривають, хоча кілька разів таки здзвонилися", - розповідає Юлія.

Дружина спортсмена каже, що зараз наша збірна вже в Римі, де тренується в рамках підготовки до матчу з Англією.

"Артем говорив, що по прильоту в Рим вони почнуть більш детально обговорювати майбутнього суперника. Команда просто в прекрасному настрої, вони щасливі і дуже вдячні за підтримку всієї України", - додала Юля.

Висловилася Юля і про незвичайний топ, який був на футболістові, коли він тріумфуючи зняв футболку.

"Це GPS-трекер, таким чином зчитують ритм серця, кілометраж, який вони пробігають, це датчики, що збирають інформацію для статистики. Так як вони інтенсивно рухаються, бігають, датчики потрібно закріпити на тілі. Топи одягаються зверху і утримують їх", - додала Юлія.

Ведучий запитав Юлію, чи знає вона, що багато шанувальників хочуть назвати своїх дітей Артемами, і якщо так, як вона до цього ставиться.

"Я про це читала. Мені дуже подобається ця тенденція, я дуже люблю його ім'я, ми будемо щасливі, якщо так і буде", - додала дівчина.

Відео: Дружина Артема Довбика розповіла, про чоловіка

В 1/4 фіналу збірна України зіграє з англійцями 3 липня на "Стадіо Олімпіко" в Римі. За київським часом матч почнеться о 22:00.