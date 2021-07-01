Чому футболістам не можна роздягатися після голу, і що загрожує Довбику за пробіжку в "топіку"

Після перемоги збірної України над Швецією і тріумфуючого на полі Артема Довбика, який зірвав футболку і залишився в одному спортивному топі, виникло питання - чому спортсмени роздягаються, забиваючи гол.

Чому такий "обряд" заборонений, як покарали за це українського форварда, і чим це може загрожувати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Раніше футболісти реагували на гол більш стримано і вже точно не роздягалися

"Протягом багатьох десятиліть в історії футболу нікому в голову не приходило святкувати гол таким чином. Якщо ви згадаєте старі часи, там взагалі підходили до цього по-чоловічому - підбігли, злегка обійняли один одного або поплескали по плечах. Розбіглися, граємо далі", - розповідає головний редактор журналу "Футбол", Артем Франков.

Чому футболки знімати не можна?

Вперше заборону на роздягання ввели у 2004 році. Версії були різними. За однією з них - це потрібно, щоб гравці не затягували час гри.

Одного разу стався курйоз з уругвайським футболістом Дієго Форланом. Він стягнув футболку після забитого голу, але м'яч швидко розіграли, спортсмен не встиг одягнутися, та так і пробігав частину гри напівголим.

За другою версією - заборонено демонструвати неофіційну рекламу та інші написи на одязі. Наприклад на Євро-2012 гравець збірної Данії Ніклас Бендтнер зняв футболку і показав частину білизни з лого букмекерської компанії. За це гравця оштрафували на 100 тисяч євро і відсторонили від гри.

Але були й винятки. Десять років тому британський футболіст Біллі Шарп після голу зняв футболку і показав напис: "Це для тебе, сину!" Його дитина померла кілька днів до гри. Тоді арбітр жовту картку не дістав...

У 2016-му році з'явилася ще одна версія, чому роздягання заборонені. Це пояснили ймовірною образою для деяких культур.

Що загрожує Артему Довбику за "стриптиз" на полі?

За голий торс Артему Довбику відразу ж вручили жовту картку. Якщо спортсмен отримає ще одну таку в матчі з Англією 3 липня, у разі виходу України в 1/2 фіналу, на поле Артем вийти не зможе.

Відео: Чому футболістам не можна роздягатися на полі (ТСН)

Що було вдягнено на Артемі Довбику?

Цікаво, що після того, як фото Артема Довбика в чорному топі облетіло весь світ, багато хто задався питанням, що на ньому вдягено. Дехто навіть охрестив це "ліфчиком". Але відповідь проста - це спортивний топ (жилет), який кріпить між лопатками футболіста спеціальний GPS-пристрій.

З його допомогою тренерський штаб і лікарі отримують інформацію про переміщення гравця і його стан здоров'я (швидкість, прискорення, пройдений шлях, пульс, серцеві ритми, реакція організму на зіткнення). Коштує таке задоволення чимало - 234.99 Євро (7,5 тис.грн).

Дивіться нижче той самий переможний гол Артема Довбика і його непідробний тріумф після перемоги.