Готуються до річниці: що відомо про кохану Артема Довбика-героя матчу зі Швецією
24-річний Артем Довбик став героєм матчу Україна - Швеція, забивши вирішальний гол у ворота противника на останніх секундах овертайму. Мільйони вболівальниць в ніч на 30 червня змогли "зацінити" сталевий прес молодого спортсмена, але більше за всіх раділа разом з ним головна вболівальниця в його житті - дружина Юлія.
Що відомо про другу половинку футболіста, який вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020 - читайте в нашому матеріалі.
19 липня Артем і Юля сказали один одному "Так", обмінялися обітницями, обручками і відсвяткували весілля.
Фото: Артем Довбик з дружиною Юлією (instagram.com/tema_dovbyk)
Судячи з соціальної сторінки футболіста, стосунки з дівчиною тривають вже близько чотирьох років. Принаймні, перше спільне фото коханих датоване листопадом 2017-го. Це кадр з відпочинку в Домініканській Республіці.
Юля, як і Артем, уродженка Черкас. Мила брюнетка, хоч і не володіє модельними параметрами (як часто буває з дружинами футболістів), але дівчина дуже спортивна і може похвалитися апетитними формами. Та й пас чоловікові дати дуже навіть може.
Instagram-аккаунт Юлії закритий. Мабуть, подружжя дотримуються правила, що щастя любить тишу.
Дружина Андрія Довбика дуже спортивна (instagram.com/tema_dovbyk)
На ранок після матчу Юля розповіла, що Артем просив його вщипнути, бо не вірив у те, що сталося на футбольному полі.
Юля розповіла, що знаходиться в рідних для неї і Артема Черкасах. Вона з батьками дуже хвилювалася за чоловіка і ніч здавалася нескінченною.
"Він мені сказав: "Ущипни мене. Мені здається це сон. Я не вірю..."- каже Юля.
Відео: Дружина Артема Довбика розповіла про перші слова чоловіка (ТСН)
Артем Довбик став наймолодшим українським гравцем, якому вдалося забити гол на Євро-2020.
Скріншот: Артем Довбик показує справжні емоції після голу у ворота шведів (instagram.com/tema_dovbyk)
Раніше ми писали, що письменниця Лариса Ніцой злобно накинулася на Артема Довбика через російську мову на прес-конференції.
Також повідомлялося, чи зможуть українці відвідати історичний матч Україна - Англія, який відбудеться 3 липня в Італії.