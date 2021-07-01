Украинцы хотят называть детей в честь Довбика после его успеха на Евро-2020

После победы Украины в матче со Швецией вся страна заговорила о 24-летнем футболисте Артеме Довбике. Он вышел на поле на замену в овертайме и на последних секундах закатил победный мяч в ворота соперника. Жена спортсмена рассказала про сумасшедшую популярность мужа, а также про подготовку команды к четвертьфинальной игре со сборной Англии.

Об этом Юлия Довбик сообщила в эфире программы "Добрый вечер" на телеканале LIVE.

"Мы с Артемом из одного города - Черкасс, сейчас я на родине. Игру смотрели с родителями, очень переживали. Это был исторический вечер для нашей семьи. Мы с Артемом после победы не очень долго общались, потому что вокруг него шквал эмоций, поздравлений в соцсетях, телефоны обрывают, хотя несколько раз таки созвонились", - рассказывает Юлия.

Супруга спортсмена говорит, что сейчас наша сборная уже в Риме, где тренируется в рамках подготовки к матчу с Англией.

"Артем говорил, что по прилету в Рим они начнут более подробно обсуждать будущего соперника. Команда просто в прекрасном настроении, они счастливы и очень благодарны за поддержку всей Украины", - добавила Юля.

Высказалась Юля и о необычном топе, который был на футболисте, когда он ликуя снял футболку.

"Это GPS-трекер, таким образом считывают ритм сердца, километраж, который они пробегают, это датчики, собирающие информацию для статистики. Так как они интенсивно двигаются, бегают, датчики нужно закрепить на теле. Топы одеваются сверху и удерживают их", - добавила Юлия.

Ведущий спросил Юлию, знает ли она, что многие поклонники хотят назвать своих детей Артемами, и если да, как она к этому относится.

"Я об этом читала. Мне очень нравится эта тенденция, я очень люблю его имя, мы будем счастливы, если так и будет", - добавила девушка.

Видео: Жена Артема Довбика рассказала, про мужа

В 1/4 финала сборная Украины сыграет с англичанами 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме. По киевскому времени матч начнется в 22:00.