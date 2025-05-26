Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждый

Редис - настоящий универсальный овощ, который придает блюдам свежести, пикантности и яркости. Его можно добавить во многие салаты и получить настоящий заряд витаминов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о шести самых вкусных и неожиданных рецептах с редисом, которые стоит попробовать уже сегодня.

Редис с куриным филе

Ингредиенты:

редис - 5 шт.

отварное куриное филе - 150 г

огурец - 1 шт.

укроп - 1 пучок

йогурт - 2 ст. ложки

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте кубиками.

Далее редис и огурец нарежьте тонкими кружочками. Укроп мелко порежьте, добавьте йогурт и смешайте все ингредиенты в одной миске.

Салат редис с куриным филе (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Редиска с тунцом

Ингредиенты:

редиска - 5 шт.

консервированный тунец в собственном соку - 1 банка

вареные яйца - 2 шт.

зелень - 1 пучок

йогурт - 2 ст. ложки

Редис и зелень хорошо промойте и нарежьте. Яйца сварите, очистите и нарежьте кубиками, а тунец разомните вилкой. Положите все ингредиенты в салатницу, добавьте специи, йогурт и размешайте.

Редиска с тунцом (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Редиска с сыром и яйцами

Ингредиенты:

редиска - 5 шт.

творог кисломолочный - 150 г

вареные яйца - 2 шт.

чеснок - 1 зубчик

йогурт - 2 ст. ложки

Редис хорошо промойте и нарежьте тонкими кружочками или полукольцами. Яйца отварите вкрутую (10 минут после закипания), охладите, очистите и нарежьте кубиками.

Остальные ингредиенты добавьте в миску и посолите. Заправьте салат йогуртом, при желании добавьте измельченную зелень.

Перемешайте - и салат готов к подаче.

Редис с сыром и яйцами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Маринованная редиска

Ингредиенты:

редиска - 250г

зелень - 2 ст. ложки

соль - 1/4 чайной ложки

сахар - 1/4 чайной ложки

масло - 1 ст.л.

сок лимона - 1 ст.л.

чеснок - 1 зубчик

черный молотый перец по вкусу

вода - 15 мл

Все ингредиенты нужно смешать вместе и оставить на два часа в маринаде под крышкой

Маринованный редис (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат "Весенняя легкость"

Ингредиенты.

помидоры - 250 г

редис - 150 г

огурец - 150 г

лук репчатый красный - 80 г

листья салата - 50 г

оливковое масло - 1 ст.л.

соль, перец по вкусу

Листья салата промыть, обсушить и порвать руками на крупные куски. Редис, лук, помидоры и огурцы нарезать. В большой миске смешать все овощи. Добавить соль, перец и заправить оливковым маслом.

Осторожно перемешать и подавать сразу.

Салат "Весенняя легкость" (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат с редисом и кукурузой

Ингредиенты:

редиска - 100 г

огурец - 100 г

яйца - 2 шт.

йогурт - 2 ст. ложки

кукуруза консервированная - 100 г

зелень - 30 г

соль, перец черный молотый - по вкусу

Редис помыть и нарезать тонкими кружочками или полукольцами. Огурец, зелень и яйца нарезать. Слить жидкость с кукурузы и смешать все ингредиенты в миске.

Заправить йогуртом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и подавать охлажденным.

Салат с редисом и кукурузой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)