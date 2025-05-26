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Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждый

Понедельник 26 мая 2025 14:28
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Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждый Рецепты полезных салатов с редисом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Редис - настоящий универсальный овощ, который придает блюдам свежести, пикантности и яркости. Его можно добавить во многие салаты и получить настоящий заряд витаминов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о шести самых вкусных и неожиданных рецептах с редисом, которые стоит попробовать уже сегодня.

Редис с куриным филе

Ингредиенты:

  • редис - 5 шт.
  • отварное куриное филе - 150 г
  • огурец - 1 шт.
  • укроп - 1 пучок
  • йогурт - 2 ст. ложки

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте кубиками.

Далее редис и огурец нарежьте тонкими кружочками. Укроп мелко порежьте, добавьте йогурт и смешайте все ингредиенты в одной миске.

Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждыйСалат редис с куриным филе (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Редиска с тунцом

Ингредиенты:

  • редиска - 5 шт.
  • консервированный тунец в собственном соку - 1 банка
  • вареные яйца - 2 шт.
  • зелень - 1 пучок
  • йогурт - 2 ст. ложки

Редис и зелень хорошо промойте и нарежьте. Яйца сварите, очистите и нарежьте кубиками, а тунец разомните вилкой. Положите все ингредиенты в салатницу, добавьте специи, йогурт и размешайте.

Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждыйРедиска с тунцом (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Редиска с сыром и яйцами

Ингредиенты:

  • редиска - 5 шт.
  • творог кисломолочный - 150 г
  • вареные яйца - 2 шт.
  • чеснок - 1 зубчик
  • йогурт - 2 ст. ложки

Редис хорошо промойте и нарежьте тонкими кружочками или полукольцами. Яйца отварите вкрутую (10 минут после закипания), охладите, очистите и нарежьте кубиками.

Остальные ингредиенты добавьте в миску и посолите. Заправьте салат йогуртом, при желании добавьте измельченную зелень.

Перемешайте - и салат готов к подаче.

Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждыйРедис с сыром и яйцами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Маринованная редиска

Ингредиенты:

  • редиска - 250г
  • зелень - 2 ст. ложки
  • соль - 1/4 чайной ложки
  • сахар - 1/4 чайной ложки
  • масло - 1 ст.л.
  • сок лимона - 1 ст.л.
  • чеснок - 1 зубчик
  • черный молотый перец по вкусу
  • вода - 15 мл

Все ингредиенты нужно смешать вместе и оставить на два часа в маринаде под крышкой

Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждыйМаринованный редис (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат "Весенняя легкость"

Ингредиенты.

  • помидоры - 250 г
  • редис - 150 г
  • огурец - 150 г
  • лук репчатый красный - 80 г
  • листья салата - 50 г
  • оливковое масло - 1 ст.л.
  • соль, перец по вкусу

Листья салата промыть, обсушить и порвать руками на крупные куски. Редис, лук, помидоры и огурцы нарезать. В большой миске смешать все овощи. Добавить соль, перец и заправить оливковым маслом.

Осторожно перемешать и подавать сразу.

Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждыйСалат "Весенняя легкость" (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат с редисом и кукурузой

Ингредиенты:

  • редиска - 100 г
  • огурец - 100 г
  • яйца - 2 шт.
  • йогурт - 2 ст. ложки
  • кукуруза консервированная - 100 г
  • зелень - 30 г
  • соль, перец черный молотый - по вкусу

Редис помыть и нарезать тонкими кружочками или полукольцами. Огурец, зелень и яйца нарезать. Слить жидкость с кукурузы и смешать все ингредиенты в миске.

Заправить йогуртом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и подавать охлажденным.

Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждыйСалат с редисом и кукурузой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Людмилы Паламарчук и сайт Good food.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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