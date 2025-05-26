Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждый
Редис - настоящий универсальный овощ, который придает блюдам свежести, пикантности и яркости. Его можно добавить во многие салаты и получить настоящий заряд витаминов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о шести самых вкусных и неожиданных рецептах с редисом, которые стоит попробовать уже сегодня.
Редис с куриным филе
Ингредиенты:
- редис - 5 шт.
- отварное куриное филе - 150 г
- огурец - 1 шт.
- укроп - 1 пучок
- йогурт - 2 ст. ложки
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте кубиками.
Далее редис и огурец нарежьте тонкими кружочками. Укроп мелко порежьте, добавьте йогурт и смешайте все ингредиенты в одной миске.
Салат редис с куриным филе (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Редиска с тунцом
Ингредиенты:
- редиска - 5 шт.
- консервированный тунец в собственном соку - 1 банка
- вареные яйца - 2 шт.
- зелень - 1 пучок
- йогурт - 2 ст. ложки
Редис и зелень хорошо промойте и нарежьте. Яйца сварите, очистите и нарежьте кубиками, а тунец разомните вилкой. Положите все ингредиенты в салатницу, добавьте специи, йогурт и размешайте.
Редиска с тунцом (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Редиска с сыром и яйцами
Ингредиенты:
- редиска - 5 шт.
- творог кисломолочный - 150 г
- вареные яйца - 2 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- йогурт - 2 ст. ложки
Редис хорошо промойте и нарежьте тонкими кружочками или полукольцами. Яйца отварите вкрутую (10 минут после закипания), охладите, очистите и нарежьте кубиками.
Остальные ингредиенты добавьте в миску и посолите. Заправьте салат йогуртом, при желании добавьте измельченную зелень.
Перемешайте - и салат готов к подаче.
Редис с сыром и яйцами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Маринованная редиска
Ингредиенты:
- редиска - 250г
- зелень - 2 ст. ложки
- соль - 1/4 чайной ложки
- сахар - 1/4 чайной ложки
- масло - 1 ст.л.
- сок лимона - 1 ст.л.
- чеснок - 1 зубчик
- черный молотый перец по вкусу
- вода - 15 мл
Все ингредиенты нужно смешать вместе и оставить на два часа в маринаде под крышкой
Маринованный редис (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Салат "Весенняя легкость"
Ингредиенты.
- помидоры - 250 г
- редис - 150 г
- огурец - 150 г
- лук репчатый красный - 80 г
- листья салата - 50 г
- оливковое масло - 1 ст.л.
- соль, перец по вкусу
Листья салата промыть, обсушить и порвать руками на крупные куски. Редис, лук, помидоры и огурцы нарезать. В большой миске смешать все овощи. Добавить соль, перец и заправить оливковым маслом.
Осторожно перемешать и подавать сразу.
Салат "Весенняя легкость" (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Салат с редисом и кукурузой
Ингредиенты:
- редиска - 100 г
- огурец - 100 г
- яйца - 2 шт.
- йогурт - 2 ст. ложки
- кукуруза консервированная - 100 г
- зелень - 30 г
- соль, перец черный молотый - по вкусу
Редис помыть и нарезать тонкими кружочками или полукольцами. Огурец, зелень и яйца нарезать. Слить жидкость с кукурузы и смешать все ингредиенты в миске.
Заправить йогуртом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и подавать охлажденным.
Салат с редисом и кукурузой (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Людмилы Паламарчук и сайт Good food.
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