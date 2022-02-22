Грузини підтримали Україну і влаштували флешмоб під постом представника російського МЗС

Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова написала пост щодо Мінських домовленостей. При цьому грузинські користувачі мережі влаштували флешмоб і своїми коментарями підтримали Україну.

Коментарі "Слава Україні!" посипалися разом з українським і грузинським прапорами під постом Захарової в Facebook .

"Ставлення до Мінським договорннностям української політичної верхівки. Коли вони будуть кричати, що тільки і жили цим документом і дотримувалися його неухильно, нагадуйте їм їх же заяви", - написала представник російського МЗС.

Після цього вона навела тези українських політиків щодо Мінських домовленостей, починаючи з 2019 року.

Її пост зібрав понад 2 тисячі коментарів, серед яких було дуже багато від Грузинських користувачів мережі, які підтримують Україну.

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І таких коментарів дуже багато. При цьому вони отримують також велику кількість лайків.