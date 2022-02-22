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Грузини підтримали Україну і влаштували флешмоб під постом представника російського МЗС

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Вівторок 22 лютого 2022 20:24
Грузини підтримали Україну і влаштували флешмоб під постом представника російського МЗС Колаж РБК-Україна: грузини підтримали Україну під постом представника російського МЗС Марії Захарової
Автор: Styler

Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова написала пост щодо Мінських домовленостей. При цьому грузинські користувачі мережі влаштували флешмоб і своїми коментарями підтримали Україну.

Коментарі "Слава Україні!" посипалися разом з українським і грузинським прапорами під постом Захарової в Facebook.

"Ставлення до Мінським договорннностям української політичної верхівки. Коли вони будуть кричати, що тільки і жили цим документом і дотримувалися його неухильно, нагадуйте їм їх же заяви", - написала представник російського МЗС.

Після цього вона навела тези українських політиків щодо Мінських домовленостей, починаючи з 2019 року.

Її пост зібрав понад 2 тисячі коментарів, серед яких було дуже багато від Грузинських користувачів мережі, які підтримують Україну.

Грузини підтримали Україну і влаштували флешмоб під постом представника російського МЗСГрузини підтримали Україну і влаштували флешмоб під постом представника російського МЗС

Скріншоти

І таких коментарів дуже багато. При цьому вони отримують також велику кількість лайків.

Зазначимо, що сьогодні, 22 лютого, в Києві провели акцію під будівлею посольства РФ на тлі військової агресії проти України та порушення територіальної цілісності нашої країни.

Учасники пікету різко висловилися про чергову інтервенцію, яку розпочав президент Росії Володимир Путін, і організували перфоманс з "похованням" окупантів.

Ми також писали про те, що ведуча грузинського телеканалу Mtavari в прямому ефірі заговорила українською мовою.

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Російська Федерація флешмоб
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