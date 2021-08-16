Тримав палицю - від звірів відбиватися: деталі чудесного порятунку маленького Альоші на Говерлі

Олексій Стефанцив провів сам в горах близько тридцяти годин, поки не був виявлений пошуковою групою.

Коли його передали шокованим батькам, він сказав, що зовсім не боявся. Хоча і пробув в горах зовсім один, пережив ніч без теплого одягу. Ні води, ні їжі у дитини не було.

Альоша із задоволенням поспілкувався з журналістами, розповівши, як провів ці години.

- На чому ти спав?

- На землі.

- Тобі не холодно було? Що ти їв?

- Та нічого. Я не хотів їсти. Не пив, у мене не було рюкзака і води.

Хлопчик відправився в гори з родичами.

"Побіг наздоганяти свого брата і свою тітку. Вони пішли вперед. Я постійно бачила його кепочку. Думала, він підніметься вище і зустрінеться з усіма. Коли я вже зустрілася з дочкою, дітьми, то виявилося, що його немає", - розповідає бабуся хлопчика Орися Ямборак.

Хлопчика знайшли волонтери

Близько 500 осіб - рятувальники, поліція, волонтери, кінологи - шукали Альошу. Знайшли ж його двоє коломийських добровольців. Чоловіки поспілкувалися з батьками і повернули хлопчикові палицю, яка була при ньому, коли його знайшли.

Від стежки на Говерлу дитина відійшла на відстань близько двох кілометрів. Хлопчика знайшли на вершині гори Велика Козмецька, в цю ніч там було близько восьми градусів тепла.

Хлопчик почувається добре, його навіть не повезли до лікарні. Тепер він вдома, з батьками, які шалено вдячні всім, хто допомагав шукати їх маленького сина.

Відео: Як загублений на Говерлі Альоша пережив 30 годин (ТСН)

Що сталося під час сходження на Говерлу

Сім'я з Коломиї 14 серпня вирішила підкорити Говерлу найпростішим, "зеленим" маршрутом. Він має протяжність п'ять кілометрів, але хлопчика загубили вже на першому.

У складі тургрупи був шестирічний Олексій Стефанцев, його бабуся, дядько, тітка та їхні діти. Поки йшли, активний хлопчик раз по раз бігав, то до дядька з тіткою вперед, то до бабусі, що йшла трохи позаду.

Тому його пропажу помітили не відразу - бабуся вирішила, що дитина з родичами і група пішла далі. Коли зрозуміли, що Альоші немає, було вже пізно - минуло дві години, дитина зникла.

Хлопчик відстав від родичів біля смт Ворохта приблизно о 15:30. Спочатку, до самого вечора, його шукали своїми силами, але потім звернулися до ДСНС. На пошуки дитини вирушили півтисячі рятувальників, співробітників поліції, кінологи та волонтери, квадрокоптери, вертоліт.