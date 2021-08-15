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Мама зі сльозами на очах поговорила з сином: в Карпатах знайшли маленького хлопчика

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Карпати, Неділя 15 серпня 2021 21:16
Мама зі сльозами на очах поговорила з сином: в Карпатах знайшли маленького хлопчика Фото: в Карпатах рятувальники знайшли шестирічного хлопчика (фото: dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 14 серпня, ввечері на Говерлі пропав шестирічний Олексій Стефанцов, який пішов у похід разом зі своїми родичами. Сьогодні рятувальникам вдалося знайти дитину. Його стан розцінюється, як задовільний.

Про це повідомляє ДСНС.

Хлопчика знайшли на горі Велика Космецтка, яка знаходиться на кордоні із Закарпаттям.

Мати дитини поговорила з ним телефоном. Жінка запитала, як він себе почуває, він відповів, що добре.

Батьки поговорили з сином (відео: YouTube)

Як загубився хлопчик

Туристи з Коломиї вирушили на Говерлу зеленим маршрутом. У групі були родичі: Олексій Стефанцов 2015 року народження, його бабуся, дядько, тітка і їхні діти.

Він відстав від своїх біля селища міського типу Ворохта приблизно о 15:30. Бабуся розповіла, що вона з онуком трохи відстала від своїх, і хлопчик часто бігав то до дядька з тіткою, то до бабусі.

Коли в один момент дитини не стало видно, то бабуся подумала, що він пішов вперед, але, коли родичі почали спускатися і сказали, що Олексія з ними немає, стало зрозуміло, що він загубився.

Хлопця шукали рятувальники, співробітники поліції і волонтери. Також до пошуків було залучено вертоліт.

Батьки шестирічного хлопчика (відео: YouTube)

Нагадаємо, поліція знайшла винного в загибелі школяра на водоспаді під Львовом.

Ми також писали про те, що українці врятували від страшних пожеж в Греції житловий будинок.

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Карпаты ДСНС
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