У Вінниці загадково зникла ціла сім'я з маленьким сином. Пропали навіть з соцмереж

У Вінниці загадково зникла ціла родина - чоловік, дружина та чотирирічний син. Вони нібито раптово вирішили поїхати на море, але через кілька годин ніби крізь землю провалилися. Передбачається, що це пов'язано з боргами чоловіка.

Володимир і Оксана Казьміни разом з сином Микитою дуже швидко зібралися і поїхали. Вікна в будинку так і залишилися відчиненими, а по всьому двору валяються дитячі іграшки.

Будинок в Яришівці неподалік від Вінниці сім'я купила рік тому. Сусіди відгукуються про них дуже добре - були компанійськими, допомагали няньчити дітей.

Першою тривогу забила старша дочка Оксани. Дівчина каже, що мама незадовго до зникнення говорила про поїздку на відпочинок в Одеську область.

Останній раз автомобіль Казьміних зафіксували кілька днів тому на трасі під Житомиром. Після чого машина ніде не "світилася".

Родичі пов'язують зникнення з грошима.

"Він займався бізнесом. Багато з ким ввечері спілкувався (в день зникнення. - Ред.), багато було планів на ранок. Пообіцяв людям, що зв'яжеться, компаньйонам по роботі", - каже родич Володимира, Антон.

Займався Володимир обміном валют на місцевому ринку. Партії були великими, рідні допускають, що могли бути борги. У день зникнення він повинен був зустрітися зі своїми кредиторами.

У поліції вже відкрили провадження за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "безвісти зниклі". Правоохоронці припускають, що сім'я може ховатися через величезні боргові обов'язки, але родичі бояться, як би не сталося найстрашнішого.

Сім'я зникла навіть з соцмереж, їхні сторінки видалені.

Відео: у Вінниці зникла сім'я (ТСН)