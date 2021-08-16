Держал палку - от зверей отбиваться: детали чудесного спасения маленького Алеши на Говерле

Алексей Стефанцыв провел сам в горах около тридцати часов, пока не был обнаружен поисковой группой.

Когда его передали шокированным родителям, он сказал, что совсем не боялся. Хотя и пробыл в горах совершенно один, пережил ночь без теплой одежды. Ни воды, ни еды у ребенка не было.

Алеша с удовольствием пообщался с журналистами, рассказав, как провел эти часы.

- На чем ты спал?

- На земле.

- Тебе не холодно было? Что ты ел?

- Да ничего. Я не хотел кушать. Не пил, у меня не было рюкзака и воды.

Мальчик отправился в горы с группой родственников.

"Побежал догонять своего брата и свою тетю. Они пошли вперед. Я постоянно видела его кепочку. Думала, он поднимется выше и встретится со всеми. Когда я уже встретилась с дочерью, детьми, то оказалось, что его нет", - рассказывает бабушка мальчика Орися Ямборак.

Мальчика нашли волонтеры

Около 500 человек - спасатели, полиция, волонтеры, кинологи - искали Алешу. Нашли же его Двое коломыйских добровольцев. Мужчины пообщались с родителями и вернули мальчику палку, которая была при нем, когда его нашли.

От тропы на Говерлу ребенок отошел на расстояние около двух километров. Мальчика нашли на вершине горы Большая Козмецкая, в эту ночь там было около восьми градусов тепла.

Мальчик чувствует себя хорошо, его даже не повезли в больницу. Теперь он дома, с родителями, которые безумно благодарны всем, кто помогал искать их маленького сына.

Видео: Как потерявшийся на Говерле Алеша пережил 30 часов (ТСН)

Что произошло во время схождения на Говерлу

Семья из Коломыи 14 августа решила покорить Говерлу по самому простому, "зеленому" маршруту. Он имеет протяженность пять километров, но мальчика потеряли уже на первом.

В составе тургруппы был шестилетний Алексей Стефанцев, его бабушка, дядя, тетя и их дети. Пока шли, активный мальчик то и дело бегал, то к дяде с тетей вперед, то к бабушке, что шла немного позади.

Поэтому его пропажу заметили не сразу - бабушка решила, что ребенок с родственниками и группа пошла дальше. Когда поняли, что Алеши нет, было уже поздно - прошло два часа, ребенка потеряли.

Мальчик отстал от родственников возле пгт Ворохта примерно в 15:30. Сначала, до самого вечера, его искали своими силами, но потом обратились к ГСЧС. На поиски ребенка отправились полтысячи спасателей, сотрудников полиции, кинологи и волонтеры, квадрокоптеры, вертолет.