Думали дитина з родичами: на Говерлі шукають 6-річного хлопчика

Олексій Стефанцов пропав на Говерлі вчора, 14 серпня. Хлопчику всього шість років він відстав від туристичної групи і пропав. На його пошуки залучено 196 осіб, 20 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер.

У пошуках дитини також допомагають волонтери ГО "Гірський рятувальний центр", представники "Червоного Хреста" і Карпатського національного природного парку.

Пошуки зниклого шестирічного хлопчика (фото: dsns.gov.ua)

Як загубилася дитина

Туристи з Коломиї вирішили піднятися на Говерлу по зеленому маршруту. У групі було шість осіб, включаючи Олексія Стефанцева 2015 року народження. Він відстав від своїх біля селища міського типу Ворохта приблизно о 15:30.

Про зникнення дитини повідомила тітка хлопчика. Це був перший похід в гори. І він був з бабусею, дядьком, тіткою та їхніми дітьми.

Пошуки зниклого шестирічного хлопчика (фото: dsns.gov.ua)

"Десь за 2,5 км зеленої траси під час спуску на фініш. Десь було 16 годин. Сиділи на колоді, то бачила малого, який був одягнений в зелений одяг і побіг лівіше спуску зеленого маршруту... Але так швидко... я навіть не встигла сказати: "Куди ти?" Бачу потім, що ніби дорослі і не йшли... Думала, що дорослі, ймовірно, там його", - розповіла жінка в коментарі в Facebook про піст про зникнення хлопчика.

Пошуки зниклого шестирічного хлопчика (фото: dsns.gov.ua)

За словами керівника прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області Христини Перцович, під час походу бабуся з онуком відставали від інших членів групи. При цьому хлопчик весь час бігав вперед до дядька з тіткою, а потім повертався в бабусі назад, повідомляє Уніан.

Коли хлопчик вже пропав бабуся думала, що він знаходиться попереду з родичами. Пізніше всі зрозуміли, що Олексій зник, то кинулися на пошуки.

Пошуки зниклого шестирічного хлопчика (відео: YouTube)

Прикмети дитини

Зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, блакитну кепку з червоним дашком.

Якщо у вас є яка-небудь інформація, яка допоможе знайти дитину, телефонуйте в поліцію (102) або до відділу ювенальної превенції в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0979765101.

(фото: facebook.com/SarvaUa)