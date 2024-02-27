Дерматологи розповіли, що буде з тілом, якщо довго не митися

Відключення світла та відсутність води може бути причиною того, що помитися не буде можливості. Варто знати, наскільки критично для тіла, якщо людина довго не буде митися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Bestl ife online .

Що станеться з тілом, якщо довго не митися

Лікар Джеймс Хемблін розповів, що щоденне купання є необхідним для елементарної гігієни.

Може виникнути накопичення бактерій на шкірі

Дерматолог Дастін Портела зазначив, що відсутність душу може призвести до накопичення бактерій на вашій шкірі.

"Наша шкіра має багатий набір бактерій, які живуть на поверхні. Без душу ви, швидше за все, відчуєте значні зміни в мікробіомі", - додав він.

Цілком можливо, що у вас може бути підвищений ризик шкірних інфекцій, якщо ви поріжетесь чи подряпаєтесь.

Виникне випадіння волосся

Експерт із догляду за шкірою Сімран Сеті каже, що відсутність душу може вплинути на шкіру голови та навіть спричинити випадання волосся.

"Не часте миття посилить грибкові інфекції на шкірі голови, а це з часом призведуть до випадання волосся", - додав експерт.

Він зазначає, що шкіра голови - це не єдина проблема, яка викликає занепокоєння. На ділянках тіла, як-от під пахвами, піт і бактерії можуть призвести до грибкових інфекцій, які потім почнуть поширюватися на все тіло.

Відмова від душу призведе до того, що на шкірі залишиться надлишок жиру та відмерлі залишки шкіри, які легко закупорять фолікули та сприятимуть вростанню волосся.

Неприємний запах тіла

Якщо ви один раз пропустите душ, то ймовірно, неприємний запах не виникне.

Однак, якщо ви не миєтесь тиждень, то неприємного запаху не уникнути.

Час, який потрібно, щоб досягти цього стану, може бути різним для кожної людини. Деякі люди можуть відчувати запах протягом кількох днів або тижнів, перш ніж ситуація нормалізується.

Як часто митися

Дерматологи кажуть, що щоденний душ може бути шкідливим.

Нормальна, здорова шкіра підтримує природний баланс. Щоденне миття та скрабування призводять до втрати необхідної вологи шкіри, особливо якщо ви любите гарячий душ.

Шкіра може стати сухою, подразненою або свербіти. А сухий, потрісканий епідерміс втрачає імунітет, дозволяючи бактеріям та алергенам прорвати бар’єр, який перешкоджає виникненню інфекцій та алергічних реакцій.

Тіло потребує такого ж регулярного догляду, як і шкіра обличчя: щоденне очищення - найкращий спосіб зберегти її здоровою.

Але наша імунна система потребує певної стимуляції тими мікроорганізмами, що звичайно присутні, та при нормальних обставинах не викликають хворобу - нормальною флорою, для того, щоб створити захисні антитіла та імунну пам’ять.