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День украинской письменности и языка: 20 самых ярких цитат от известных писателей

Воскресенье 27 октября 2024 09:30
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День украинской письменности и языка: 20 самых ярких цитат от известных писателей Лучшие цитаты украинских писателей о языке и Родине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине 27 октября отмечается День украинской письменности и языка. И в этот день стоит вспомнить высказывания известных украинских писателей, которые спустя столетия продолжают вдохновлять и объединять украинский народ.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 20 лучших и мощных цитат от украинских писателей о нашей Родине и языке.

"Українська пісня - це бездонна душа українського народу, це його слава", - Александр Довженко.

"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", - Лина Костенко.

"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову", - Лина Костенко.

"Мова - це не тільки засіб спілкування, це зброя, з якою треба вміти поводитися", - Дмитрий Павличко.

"Мова народу - це його дух, його найкраща пісня, його заповіт", - Олесь Гончар.

"Мова - це скарб нації, це її мудрість, її серце", - Пантелеймон Кулиш.

"Любила гори, трави, квіти, А ви любіть Україну, діти", - Леся Украинка.

"Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно прекрасна, Пісень і волі сторона", - Александр Олесь.

"Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!" - Тарас Шевченко.

"Немає мови, - немає нації, бо мова - це душа народу", - Иван Франко.

"Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати", - Григорий Сковорода.

"Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!" - Василий Симоненко.

"Я - Українець! Ось і вся моя автобіографія!" - Василий Симоненко.

"Мова - це найбільше багатство, яке має людину. Втративши її, вона втрачає самого себе", - Павел Загребельний.

"Вітчизна - це не хтось і десь, Я - теж Вітчизна", - Иван Свитличний

"Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води - моя Україна", - Владимир Сосюра.

"Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну", - Владимир Сосюра.

"Нема на світі України, Немає другого Дніпра", - Тарас Шевченко.

"Бути українцем - це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування", - Владимир Винниченко.

"Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі", - Василий Еллан-Блакитний.

"Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас", - Лина Костенко.

Кстати, раньше мы напоминали 10 цитат Кузьмы Скрябина о войне, доме и счастье.

А еще рассказывали о том, что говорил об Украине, ВСУ и нашей победе Залужный.

При написании материала были использованы следующие источники: Википедия, dovidka.biz, незламні.city, ukrlib.

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