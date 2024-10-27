День української писемності та мови: 20 найяскравіших цитат від відомих письменників
В Україні 27 жовтня відзначається День української писемності та мови. І у цей день варто згадати вислови відомих українських письменників, які навіть через століття продовжують надихати та єднати українській народ.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало 20 найкращих та найпотужніших цитат від українських письменників про нашу Батьківщину та мову.
"Українська пісня - це бездонна душа українського народу, це його слава", - Олександр Довженко.
"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", - Ліна Костенко.
"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову", - Ліна Костенко.
"Мова - це не тільки засіб спілкування, це зброя, з якою треба вміти поводитися", - Дмитро Павличко.
"Мова народу - це його дух, його найкраща пісня, його заповіт", - Олесь Гончар.
"Мова - це скарб нації, це її мудрість, її серце", - Пантелеймон Куліш.
"Любила гори, трави, квіти, А ви любіть Україну, діти", - Леся Українка.
"Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно прекрасна, Пісень і волі сторона", - Олександр Олесь.
"Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!" - Тарас Шевченко.
"Немає мови, - немає нації, бо мова - це душа народу", - Іван Франко.
"Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати", - Григорій Сковорода.
"Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!" - Василь Симоненко.
"Я - Українець! Ось і вся моя автобіографія!" - Василь Симоненко.
"Мова - це найбільше багатство, яке має людину. Втративши її, вона втрачає самого себе", - Павло Загребельний.
"Вітчизна - це не хтось і десь, Я - теж Вітчизна", - Іван Світличний
"Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води - моя Україна", - Володимир Сосюра.
"Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну", - Володимир Сосюра.
"Нема на світі України, Немає другого Дніпра", - Тарас Шевченко.
"Бути українцем - це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування", - Володимир Винниченко.
"Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі", - Василь Еллан-Блакитний.
"Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас", - Ліна Костенко.
До речі, раніше ми нагадували 10 цитат Кузьми Скрябіна про війну, дім та щастя.
А ще розповідали про те, що казав про Україну, ЗСУ та нашу перемогу Залужний.
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