10 цитат Кузьмы Скрябина о войне, доме и счастье

Что певец говорил о любви (instagram.com/skryabinband)

2 февраля 2015 года не стало известного певца Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). Музыкант погиб в ДТП в Днепропетровской области. Артист всегда умел интересно выразить свои мысли и поражал философскими цитатами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить 10 интересных цитат Скрябина, не утративших актуальность даже сейчас. При написании материала были использованы источники: сайты Vogue UA и "Люкс ФМ".