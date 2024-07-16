В день своего 87-летия Ада Роговцева обратилась к поклонникам: что попросила актриса

Сегодня, 16 июля, легендарная украинская актриса Ада Роговцева отмечает 87-й день рождения. По этому случаю знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой не дарить ей цветы, а потратить эти средства на помощь армии.

Так, Роговцева говорит, что возраст ее хоть и пугает, однако он не является оправданием для бездействия.

"Завтра я буду играть для вас. На сцене Октябрьского вместе со Светой Орличенко мы будем играть "Похоже на счастье". И конечно же страшно в эту жару начинать спектакль в пальто с лисьим воротником. Но я уверена, что играть спектакль в пальто даже в 87 легче, чем в бронике и каске держать бой", - написала она.

Также актриса сообщила, что на днях был ранен побратим ее зятя, доброволец, медик, который на эвакуации попал под обстрел.

А накануне этого вражеский дрон сбросили на их машину и она сгорела дотла.

"Сейчас Никита в больнице, слава Богу ранение не тяжелое, и к счастью всех раненых, которых он забирал, таки удалось вытащить и довезти живыми! У нас с вами есть возможность собрать на машину для раненого медика Никиты, пока он подлечится", - сказала актриса.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

"Не приносите цветы, прошу вас! Ваши цветы могут прорасти помощью боевым медикам. И все, кто имеет желание поздравить меня - прошу! Донат на машину для боевых медиков лучший подарок мне на 87-летие!", - обратилась с просьбой к фанам звезда.

К слову, сделать донат можно по ссылке на банке "Квіти на щастя".

"Помогайте нам помогать", - подытожила Роговцева.