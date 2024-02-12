"Сложнее всего для матери - терять ребенка". Ада Роговцева показала фото с умершим сыном

Ада Роговцева посвятила новый пост в социальной сети своему сыну, умершему много лет назад.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение народной актрисы в Facebook.

Ада Роговцева показала фото с умершим сыном

Герой Украины и народная актриса Ада Роговцева в День рождения своего сына Константина Степанкова показала совместное черно-белое фото с ним.

Женщина не стала писать щемящие слова или вспоминать моменты со своим сыном, а просто написала: "Сын".

Ада Роговцева показала архивное фото с сыном (фото: facebook.com/adarogovtseva)

На фотографии Ада с Константином куда уверенно шагают и молчат, ведь оба выглядят очень сосредоточенными. Следует сказать, что сообщение набрало много реакций в сети. Ценители актрисы написали следующие слова:

"Время не лечит, время ускоряет встречу с нашими родными. Светлая память вашему сыну, Ада Николаевна"

"Вечная память и Царство Небесное Вашему сыну... Вам, госпожа Адо, искренние соболезнования... Ваше сердце не очерствело от потери великой, оно наполнилось любовью к сынам украинским! Пусть Господь дарует Вам многие и благие лета нам всем на радость "

"А я помню Костю маленьким красивым мальчиком (бегал в моей школе) Светлая память. Ада Николаевна, я Вас, как никто понимаю, очень сочувствую"

"Тяжелее всего для матери - терять ребенка. Дай Вам, Боже, сил и здоровья! Пусть Ваше тепло и искренность еще долго-долго вдохновляют людей! Спасибо Вам за все, что вы делаете в это тяжелое время"

"Лучшая мама, лучший сын. Ада Николаевна, спасибо за все, что Вы сейчас делаете для наших защитников. Царство небесное Вашему сыну".

Это далеко не все комментарии, написанные под общим фото Ады Николаевны и Константина.

Что известно о Константине Степанкове

Константин, равно как и мать, занимался театральной деятельностью и кинорежиссурой. Он окончил университет театрального искусства имени Карпенко-Карого. Кроме того, Константин занимался режиссурой, он еще и попробовал себя в роли актера.

Но это не все, что интересовало Степанкова при жизни, он тоже работал в Международной академии экологии. А еще участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кадр из фильма "Побег из дворца"

Приятным воспоминанием является тот факт, что в начале 90-х для своей мамы - народной артистки Ады Роговцевой - мужчина поставил бенефисный спектакль "Благодарю" на сцене киевского театра имени Леси Украинки.

Известно, что Степанков долго боролся с онкологией, которая забрала его жизни 1 июля 2012 года. Своего сына Роговцева похоронила рядом с могилой его отца и тезки Константина Степанкова в Бориспольском районе.

Кадр из фильма "Давайте познакомимся. Телекурс русского языка"