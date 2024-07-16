У день свого 87-річчя Ада Роговцева звернулася до шанувальників: що попросила актриса

Сьогодні, 16 липня, легендарна українська акторка Ада Роговцева відзначає 87-й день народження. З цієї нагоди знаменитість звернулася до шанувальників з проханням не дарувати їй квіти, а витратити ці кошти на допомогу армії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артистки.

Так, Роговцева каже, що вік її хоч і лякає, однак він не є виправданням для бездіяльності.

"Завтра я гратиму для вас. На сцені Жовтневого разом із Свєтою Орліченко ми гратимемо "Схоже на щастя". І звичайно ж лячно в цю спеку починати виставу в пальті з лисячим коміром. Але я певна, що грати виставу в пальті навіть у 87 легше, аніж в броніку та касці тримати бій", - написала вона.

Також акторка повідомила, що днями був поранений побратим її зятя, доброволець, медик, який на евакуації потрапив під обстріл.

А напередодні цього ворожий дрон скинули на їхню машину і вона згоріла вщент.

"Зараз Микита в лікарні, дякувати Богові поранення не важке, і на щастя всіх поранених, яких він забирав, таки вдалося витягти і довезти живими! У нас з вами є можливість зібрати на машину для пораненого медика Микити, поки він підлікується", - сказала акторка.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

"Не приносьте квітів, прошу вас! Ваші квіти можуть прорости допомогою бойовим медикам. І всі, хто має бажання привітати мене - прошу! Донат на машину для бойових медиків найкращий подарунок мені на 87-річчя!", - звернулася з проханням до фанів зірка.

До слова, зробити донат можна за посиланням на банку "Квіти на щастя".

"Допомагайте нам допомагати", - підсумувала Роговцева.