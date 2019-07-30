Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

На День незалежності у Києві відбудеться Хода гідності

Глава Офісу президента Андрій Богдан розповів про альтернативу параду на День незалежності України. Про це він розповів у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Богдана, замість параду на День незалежності, який було скасовано відповідним указом президента Володимира Зеленського, у Києві відбудеться Хода гідності.

"На честь Дня незалежності України у Києві відбудеться Хода гідності. Цього року Україна святкуватиме в новому форматі… Цей захід має започаткувати традицію вшанування усіх, ким пишається Україна. Планується, що Хрещатиком пройдуться представники різних родів військ Збройних сил. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом з військовими у заході також участь візьмуть зокрема медики, вчителі, спортсмени та волонтери. У Ході візьме участь президент Володимир Зеленський, також в центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів", - сказав він.

Богдан також зазначив, що в ході візьме участь Зеленський. Крім того, в центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться, а 300 млн гривень, які планувалося виділити на організацію параду, направлять на премії всім українським військовим.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив підрахувати вартість проведення військового параду на День незалежності, зазначивши його важливість.

Крім того, петиції з вимогою провести парад на День незалежності були зареєстровані на сайті президента.