ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Богдан розповів про альтернативу параду на День незалежності України

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 12:52
Богдан розповів про альтернативу параду на День незалежності України
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

На День незалежності у Києві відбудеться Хода гідності

Глава Офісу президента Андрій Богдан розповів про альтернативу параду на День незалежності України. Про це він розповів у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Богдана, замість параду на День незалежності, який було скасовано відповідним указом президента Володимира Зеленського, у Києві відбудеться Хода гідності.

"На честь Дня незалежності України у Києві відбудеться Хода гідності. Цього року Україна святкуватиме в новому форматі… Цей захід має започаткувати традицію вшанування усіх, ким пишається Україна. Планується, що Хрещатиком пройдуться представники різних родів військ Збройних сил. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом з військовими у заході також участь візьмуть зокрема медики, вчителі, спортсмени та волонтери. У Ході візьме участь президент Володимир Зеленський, також в центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів", - сказав він.

Богдан також зазначив, що в ході візьме участь Зеленський. Крім того, в центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться, а 300 млн гривень, які планувалося виділити на організацію параду, направлять на премії всім українським військовим.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив підрахувати вартість проведення військового параду на День незалежності, зазначивши його важливість.

Крім того, петиції з вимогою провести парад на День незалежності були зареєстровані на сайті президента.

З'явився указ про святкування Дня незалежності без параду На сайті президента з'явились петиції про проведення параду до Дня незалежності
Новини України парадДень независимости УкраиныБогдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся