День матері в Україні у 2020 році: дата свята і традиції

День матері в Україні 2020 (Фото: freepik)

В Україні День матері відзначається щорічно з 1990 року

День матері в Україні відзначається щорічно, у другу неділю травня. У 2020 році це свято українці будуть відзначати 10 травня. Історія цього свята, традиції та звичаї – в матеріалі Styler.

Історія свята Дня матері

День матері відзначається щорічно у травні та це свято є одним з головних родинних свят. В цей день вітають матерів, а також вагітних жінок. В різних країнах світу цей день відзначають в різні дати, однак у багатьох свято припадає на другу неділю травня.

Вперше День матері почали відзначати у 1872 році в США. Американська активістка Джулія Уорд Хоув виступила з ініціативою відзначати день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Однак її ініціатива не знайшла підтримки й тільки в 1910 році в США було заведено відзначати День матері. У 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом всіх матерів. Слідом за США цей день почали відзначати й в інших країнах.

Коли почали святкувати День матері в Україні

В Україні вперше цей день відзначили в 1928 році та ініціаторами став Союз українок Канади. У 1939 свято заборонила радянська влада й офіційна підтримка Дня матері повернулася тільки в 1990 році. У 1999 році був підписаний указ про святкування Дня матері щорічно, у другу неділю травня.

Традиції та звичаї святкування Дня матері

У цей день заведено поздоровляти матерів і надавати їм різні знаки уваги. У країнах Європи та США одяг прикрашають квітами: червоною гвоздикою, якщо мама жива і білою, якщо вона вже пішла в інший світ. У багатьох країнах у цей день мамам дарують невеликі подарунки та квіти, організовують пікніки та наносять візити своїм матерям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які свята в травні будуть святкувати в Україні.