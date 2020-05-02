День матери в Украине в 2020 году: дата праздника и традиции

День матери в Украине 2020 (Фото: freepik)

В Украине День матери отмечается ежегодно с 1990 года

День матери в Украине отмечается ежегодно, во второе воскресенье мая. В 2020 году этот праздник украинцы будут отмечать 10 мая. История этого праздника, традиции и обычаи – в материале Styler.

История праздника Дня матери

День матери отмечается ежегодно в мае и этот праздник является одним из главных семейных праздников. В этот день поздравляют матерей, а также беременных женщин. В разных странах мира этот день отмечают в разные даты, однако во многих праздник выпадает на второе воскресенье мая.

Впервые День матери начали отмечать в 1872 году в США. Американская активистка Джулия Уорд Хоув выступила с инициативой отмечать день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Однако ее инициатива не нашла поддержки и только в 1910 году в США было принято отмечать День матери. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. Вслед за США этот день стали отмечать и в других странах.

Когда начали праздновать День матери в Украине

В Украине впервые этот день отпраздновали в 1928 году и инициаторами стал Союз украинок Канады. В 1939 году праздник запретила советская власть и официальная поддержка Дня матери вернулась только в 1990 году. В 1999 году был подписан указ о празднования Дня матери ежегодно, во второе воскресенье мая.

Традиции и обычаи празднования Дня матери

В этот день принято поздравлять матерей и оказывать им различные знаки внимания. В странах Европы и США одежду украшают цветами: красной гвоздикой, если мама жива и белой, если она уже ушла в мир иной. Во многих странах в этот день мамам дарят небольшие подарки и цветы, организовывают пикники и наносят визиты своим матерям.

Напомним, ранее мы писали о том, какие праздники в мае будут праздновать в Украине.