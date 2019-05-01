День матері 2019: головні традиції і звичаї свята в Україні

Фото: День матері (pixabay.com)

День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Це свято - привід сказати мамі про те, що вона - найрідніша і найдорожча людина

День матері – важливе свято у багатьох країнах. Цього дня по всьому світу прийнято вітати матерів, які дали нам найцінніше – життя.

День матері в Україні у 2019 році відзначають у неділю 12 травня.

До речі, в багатьох країнах це свято відзначають 13 травня. В Україні цей день святкують у другу неділю травня. Ця дата затверджена Указом Президента України від 10 травня 1999 року.

Історія свята Дня матері

Історія свята йде корінням у початок 20 сторіччя. Ще у 1908 році молода американка Анна Джервіс, яка була родом з Філадельфії, виступила з ініціативою вшановування матерів.

Цей день вона запропонувала у пам’ять про свою матір, яка передчасно пішла з життя.

Фото: День матері – важливе свято для українців (pixabay.com)

Анна Джевіс довго писала листи до різних державних установ, зверталася до відомих осіб з ідеєю один день у році присвятити вшануванню всіх матерів.

Зусилля дівчини не були марними, і вже у 1910 році штат Вірджинія (США) першим визнав День Матері як важливе офіційне свято.

Потім, крок за кроком, все більше штатів почали впроваджувати у себе це свято. Згодом ця хороша традиція перейшла і в практику інших країн.

Фото: День матері в Україні припадає у 2019 році на 12 травня (pixabay.com)

Після Першої світової війни День матері почали відзначати у Швеції, Норвегії Чехословацькій республіці та інших країнах.

День матері 2019 в Україні

В Україні мама з глибини віків вважається берегинею домашнього вогнища і людиною, яка є найріднішою для всіх нас. Хоча в Україні свято День матері святкують офіційно тільки кілька десятків років, вшановують матір в нашій країні набагато довше. Традиції, які виявляють повагу до мами, збереглися з глибини віків. Це і пісні, і вірші, які діти складали своїм мамам.

Як привітати маму у День матері

День матері – одне із найтепліших свят року. Воно відзначається навесні, коли розквітають багато квітів. Тому один із найпопулярніших подарунків мамі – це квіти. Не обов’язково дарувати дорогі подарунки.

Головне у День матері – це увага до мами і теплі слова на її адресу.

Фото: У День матері прийнято вітати мам квітами і подарунками (pixabay.com)

Цього дня українці йдуть в гості до матерів, вітають їх і нагадують, якими важливими вони є у їхньому житті. Мама завжди самовіддано любить своїх дітей, не зважаючи ні на що, і завжди рада нашим перемогам та щиро співчуває невдачам.

Якщо у День матері ви не можете прийти до мами, то обов’язково треба подзвонити їй і сказати теплі слова та нагадати про те, як сильно ви її любите. Адже мама – найдорожча людина в нашому житті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Google оригінально привітав з 1 травня незвичним дудлом.

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