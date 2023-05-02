День матери 2023 в Украине: точная дата и традиции празднования

В мае у украинцев всегда много праздников, которые можно отметить. В этом списке есть несколько важных дат, в частности День матери. Это день, когда стоит провести время с самым близким человеком и поблагодарить его за все.

Когда и как украинцы празднуют День матери 2023 - читайте ниже в материале Styler.

Как появился праздник

Сегодня День матери носит достаточно положительный характер, однако причина основания была совсем не такой. Мать американки Анны Джервис умерла преждевременно, поэтому девушка создала такой праздник в 1908 году, чтобы дети могли чествовать память своих матерей.

Впервые День матери начали отмечать в 1910 году в штате Вирджиния. После Первой мировой войны к празднованию присоединились Швеция, Норвегия и ряд других стран Европы.

В Украину праздник пришел в 1999 году, однако украинская диаспора в Канаде отмечала его еще в 1928 году.

Интересно, что в Киевской Руси и при казачестве существовал праздник - день Пречистой Девы Марии. В этот день было принято поздравлять женщин, особенно матерей. Поэтому вполне возможно, что начало современного Дня матери имело место и в древней Украине.

Когда День матери 2023 и как его праздновать

День матери - это переходный праздник, который отмечают каждое второе воскресенье мая. В этом году он выпадает на воскресенье 14 мая.

Особых традиций в этот день пока нет, ведь праздник начал набирать популярность не так давно. Однако в Украине принято делать мамам подарки, проводить с ними время и говорить приятные слова.

Каждая семья начинает свои традиции празднования. Вот несколько идей для вас: