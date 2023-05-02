День матери 2023 в Украине: точная дата и традиции празднования
В мае у украинцев всегда много праздников, которые можно отметить. В этом списке есть несколько важных дат, в частности День матери. Это день, когда стоит провести время с самым близким человеком и поблагодарить его за все.
Когда и как украинцы празднуют День матери 2023 - читайте ниже в материале Styler.
Как появился праздник
Сегодня День матери носит достаточно положительный характер, однако причина основания была совсем не такой. Мать американки Анны Джервис умерла преждевременно, поэтому девушка создала такой праздник в 1908 году, чтобы дети могли чествовать память своих матерей.
Впервые День матери начали отмечать в 1910 году в штате Вирджиния. После Первой мировой войны к празднованию присоединились Швеция, Норвегия и ряд других стран Европы.
В Украину праздник пришел в 1999 году, однако украинская диаспора в Канаде отмечала его еще в 1928 году.
Интересно, что в Киевской Руси и при казачестве существовал праздник - день Пречистой Девы Марии. В этот день было принято поздравлять женщин, особенно матерей. Поэтому вполне возможно, что начало современного Дня матери имело место и в древней Украине.
Когда День матери 2023 и как его праздновать
День матери - это переходный праздник, который отмечают каждое второе воскресенье мая. В этом году он выпадает на воскресенье 14 мая.
Особых традиций в этот день пока нет, ведь праздник начал набирать популярность не так давно. Однако в Украине принято делать мамам подарки, проводить с ними время и говорить приятные слова.
Каждая семья начинает свои традиции празднования. Вот несколько идей для вас:
- Приготовьте праздничный обед для всей семьи.
- Придите в гости к своим родным с приятными сюрпризами.
- Сходите в новое заведение вашего города или на какое-нибудь культурное событие.
- Подарите маме и бабушке красивые букеты.
- Напишите для них стихотворение, песню или сделайте другой подарок, который придется им по душе.
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