Майские праздники 2023: все важные даты и будут ли дополнительные выходные

Календарь украинцев в мае 2023 года богат интересными праздниками и событиями, среди которых День Победы, День труда, День Киева и не только.

Что известно о новом календаре, будут ли дополнительные выходные - узнайте из материала Styler дальше.

Будут ли дополнительные выходные в мае

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, 1 (понедельник) и 9 (вторник) мая должны быть выходными днями. Кроме того, рабочий понедельник 8 мая должен быть перенесен на одну из суббот месяца. Тогда украинцы имели бы четыре дня подряд для отдыха - с 6 по 9 мая.

Однако в стране военное положение. Его 19 февраля еще раз продлили на 90 дней - до 18 мая.

Поэтому в соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" действие вышеупомянутой статьи 73 КЗоТ отменяется. То есть, выходными праздничные дни в мае не будут.

Всего в мае 23 рабочих дня и 8 выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Все праздники мая 2023: