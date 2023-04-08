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Майские праздники 2023: все важные даты и будут ли дополнительные выходные

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Суббота 08 апреля 2023 20:01
Майские праздники 2023: все важные даты и будут ли дополнительные выходные Майские праздники 2023 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Календарь украинцев в мае 2023 года богат интересными праздниками и событиями, среди которых День Победы, День труда, День Киева и не только.

Что известно о новом календаре, будут ли дополнительные выходные - узнайте из материала Styler дальше.

Будут ли дополнительные выходные в мае

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, 1 (понедельник) и 9 (вторник) мая должны быть выходными днями. Кроме того, рабочий понедельник 8 мая должен быть перенесен на одну из суббот месяца. Тогда украинцы имели бы четыре дня подряд для отдыха - с 6 по 9 мая.

Однако в стране военное положение. Его 19 февраля еще раз продлили на 90 дней - до 18 мая.

Поэтому в соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" действие вышеупомянутой статьи 73 КЗоТ отменяется. То есть, выходными праздничные дни в мае не будут.

Всего в мае 23 рабочих дня и 8 выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Все праздники мая 2023:

  • 1 мая - День труда
  • 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
  • 7 мая - День радио
  • 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны
  • 8 мая - Международный день Красного Креста
  • 9 мая - День Победы, День Европы (международный)
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
  • 14 мая - День матери
  • 15 мая - Международный день семей
  • 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
  • 18 мая - Международный день музеев
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
  • 20 мая - День Европы (украинский); День науки; День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога
  • 21 мая - Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия
  • 23 мая - День Героев
  • 24 мая - День славянской письменности и культуры
  • 25 мая - День филолога
  • 25 - 31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
  • 26 мая - День сварщика
  • 27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
  • 28 мая - День Киева; День химика; День пограничника
  • 29 мая - Международный день миротворцев ООН
  • 31 мая - Всемирный день без табака

Раньше мы писали, что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.

Также узнайте, сколько стоит испечь паску в 2023 году.

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