Майские праздники 2023: все важные даты и будут ли дополнительные выходные
Календарь украинцев в мае 2023 года богат интересными праздниками и событиями, среди которых День Победы, День труда, День Киева и не только.
Что известно о новом календаре, будут ли дополнительные выходные - узнайте из материала Styler дальше.
Будут ли дополнительные выходные в мае
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, 1 (понедельник) и 9 (вторник) мая должны быть выходными днями. Кроме того, рабочий понедельник 8 мая должен быть перенесен на одну из суббот месяца. Тогда украинцы имели бы четыре дня подряд для отдыха - с 6 по 9 мая.
Однако в стране военное положение. Его 19 февраля еще раз продлили на 90 дней - до 18 мая.
Поэтому в соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" действие вышеупомянутой статьи 73 КЗоТ отменяется. То есть, выходными праздничные дни в мае не будут.
Всего в мае 23 рабочих дня и 8 выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.
Все праздники мая 2023:
- 1 мая - День труда
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
- 7 мая - День радио
- 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны
- 8 мая - Международный день Красного Креста
- 9 мая - День Победы, День Европы (международный)
- 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
- 14 мая - День матери
- 15 мая - Международный день семей
- 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая - Международный день музеев
- 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая - День Европы (украинский); День науки; День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога
- 21 мая - Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия
- 23 мая - День Героев
- 24 мая - День славянской письменности и культуры
- 25 мая - День филолога
- 25 - 31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
- 26 мая - День сварщика
- 27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 28 мая - День Киева; День химика; День пограничника
- 29 мая - Международный день миротворцев ООН
- 31 мая - Всемирный день без табака
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