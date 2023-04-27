Церковный календарь на май 2023: какие важные даты и праздники будем отмечать

Какие будут выходные и праздники в мае 2023 года (фото: pixabay.com)

В мае у украинцев всегда много событий, которые можно отметить, и дат, которые стоит помнить. Нынешний церковный календарь имеет несколько больших праздников, которые в основном связаны с послепасхальным периодом

Полный календарь государственных и церковных праздников - смотрите ниже в материале Styler.

Церковные праздники мая 2023 года 1 мая - день памяти преподобного Иоанна Солунского.

2 мая - день памяти преподобного Иоанна Печерника.

3 мая - день памяти преподобного Теодора Трихины.

4 мая - день памяти священномученика Януария и других.

5 мая - день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.

6 мая - день памяти великомученика Георгия Победоносца; день памяти Иверской иконы Божией Матери.

7 мая - Неделя 4-я после Пасхи; день памяти мученика Саввы Стратилата.

день памяти мученика Саввы Стратилата. 8 мая - день памяти апостола Евангелиста Марка.

9 мая - день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов.

10 мая - Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.

11 мая - день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.

12 мая - день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца.

13 мая - день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

14 мая - неделя 5-я после Пасхи; священномученика Макария, митрополита Киевского.

священномученика Макария, митрополита Киевского. 15 мая - день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

16 мая - день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.

17 мая - день памяти мученицы Пелагии.

18 мая - день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского.

19 мая - день памяти праведного Иова многострадального.

20 мая - день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.

21 мая - неделя 5-я после Пасхи; день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

23 мая - день памяти апостола Симона Зилота.

24 мая - день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.

25 мая - Вознесение Господне; 40-й день после Пасхи, четверг - переходное.

26 мая - день памяти мученицы Гликерии.

27 мая - день памяти мученика Исидора.

28 мая - Неделя 7-я после Пасхи; день памяти преподобного Пахомия Великого.

день памяти преподобного Пахомия Великого. 29 мая - день памяти слепорожденного преподобного Теодора Освященного.

30 мая - день памяти апостола Андроника и других с ним.

31 мая - день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других. Все важные майские праздники 2023 1 мая - День труда

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны

8 мая - Международный день Красного Креста

9 мая - День Победы, День Европы (международный)

14 мая - День матери

20 мая - День Европы (украинский); День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога

21 мая - Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всеукраинский день работников культуры; День памяти жертв политических репрессий

23 мая - День Героев

24 мая - День славянской письменности и культуры

25 мая - День филолога

26 мая - День сварщика

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

28 мая - День Киева; День химика; День пограничника