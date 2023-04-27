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Церковный календарь на май 2023: какие важные даты и праздники будем отмечать

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 16:45
Церковный календарь на май 2023: какие важные даты и праздники будем отмечать Какие будут выходные и праздники в мае 2023 года (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

В мае у украинцев всегда много событий, которые можно отметить, и дат, которые стоит помнить. Нынешний церковный календарь имеет несколько больших праздников, которые в основном связаны с послепасхальным периодом

Полный календарь государственных и церковных праздников - смотрите ниже в материале Styler.

Церковные праздники мая 2023 года

  • 1 мая - день памяти преподобного Иоанна Солунского.
  • 2 мая - день памяти преподобного Иоанна Печерника.
  • 3 мая - день памяти преподобного Теодора Трихины.
  • 4 мая - день памяти священномученика Януария и других.
  • 5 мая - день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.
  • 6 мая - день памяти великомученика Георгия Победоносца; день памяти Иверской иконы Божией Матери.
  • 7 мая - Неделя 4-я после Пасхи; день памяти мученика Саввы Стратилата.
  • 8 мая - день памяти апостола Евангелиста Марка.
  • 9 мая - день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов.
  • 10 мая - Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
  • 11 мая - день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.
  • 12 мая - день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца.
  • 13 мая - день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
  • 14 мая - неделя 5-я после Пасхи; священномученика Макария, митрополита Киевского.
  • 15 мая - день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
  • 16 мая - день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.
  • 17 мая - день памяти мученицы Пелагии.
  • 18 мая - день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского.
  • 19 мая - день памяти праведного Иова многострадального.
  • 20 мая - день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.
  • 21 мая - неделя 5-я после Пасхи; день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
  • 22 мая - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.
  • 23 мая - день памяти апостола Симона Зилота.
  • 24 мая - день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.
  • 25 мая - Вознесение Господне; 40-й день после Пасхи, четверг - переходное.
  • 26 мая - день памяти мученицы Гликерии.
  • 27 мая - день памяти мученика Исидора.
  • 28 мая - Неделя 7-я после Пасхи; день памяти преподобного Пахомия Великого.
  • 29 мая - день памяти слепорожденного преподобного Теодора Освященного.
  • 30 мая - день памяти апостола Андроника и других с ним.
  • 31 мая - день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.

Все важные майские праздники 2023

  • 1 мая - День труда
  • 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны
  • 8 мая - Международный день Красного Креста
  • 9 мая - День Победы, День Европы (международный)
  • 14 мая - День матери
  • 20 мая - День Европы (украинский); День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога
  • 21 мая - Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всеукраинский день работников культуры; День памяти жертв политических репрессий
  • 23 мая - День Героев
  • 24 мая - День славянской письменности и культуры
  • 25 мая - День филолога
  • 26 мая - День сварщика
  • 27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
  • 28 мая - День Киева; День химика; День пограничника

Раньше мы рассказывали, что нельзя делать в период ретроградного Меркурия.

А еще писали о народных приметах с иглой, которых придерживались наши предки.

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