День матері 2023 в Україні: точна дата та традиції святкування

У травні українці завжди мають багато свят, які можна відзначити. У цьому переліку є декілька важливих дат, зокрема День матері. Це день, коли варто провести час із найближчою людиною та подякувати їй за все.

Коли та як українці святкують День матері 2023 - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як з'явилося свято

Сьогодні День матері має досить позитивний характер, однак причина започаткування була геть не такою. Мати американки Анни Джервіс померла передчасно, тому дівчина заснувала таке свято у 1908 році, щоб діти могли вшановувати пам'ять своїх матерів.

Вперше День матері почали відзначати 1910 року у штаті Вірджинія. Після Першої світової війни до святкування долучилися Швеція, Норвегія та кілька інших країн Європи.

До України свято прийшло 1999 року, проте українська діаспора в Канаді святкувала його ще у 1928 році.

Цікаво, що у Київській Русі та за часів козаччини існувало свято - день Пречистої Діви Марії. Цього дня було заведено вітати жінок, особливо матерів. Тому цілком можливо, що початки сучасного Дня матері мали місце і в давній Україні.

Коли День матері 2023 та як його святкувати

День матері - це перехідне свято, яке відзначають кожну другу неділю травня. Цього року воно випадає на неділю 14 травня.

Особливих традицій у цей день поки що немає, адже свято почало набирати популярності не так давно. Однак в Україні заведено робити мамам подарунки, проводити з ними час і говорити приємні слова.

Кожна сім'я започатковує свої традиції святкування. Ось декілька ідей для вас: