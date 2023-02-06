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День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

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Понедельник 06 февраля 2023 07:00
День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС Как поздравить с днем ангела (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

6 февраля день ангела празднуют очаровательные девочки, девушки и женщины, гордо носящие имя Оксана и Ксения.

Что означает имя, и как поздравить виновниц с праздником – ниже в материале Styler.

Значение имени Ксения (Оксана)

В имени греческое происхождение и означает оно "гостья", "иностранка". В славянских языках стало популярным имя Оксана (Аксиния) – как форма имени Ксения.

Считается, что Ксении – добрые, нежные и чувствительные. Женщин с этим именем отличают честность и покой, они хорошие хозяйки.

Поэтому в подарок Ксюше лучше дарить что-нибудь, что пригодится в хозяйстве, или что-то вкусненькое, к примеру, красивый тортик.

Талисманом Ксении считается кипарис и халцедон. Их цвет – серебристый. Лучше всего имя подходит Козерогам, Девам и Близнецам.

Поздравления с днем ангела в СМС, стихах, прозе и картинках

Поздравленья рвутся сами
Говориться для Оксаны!
Ну и пусть, скажу, конечно:
Оставайтесь юной вечно,

Пусть в глазах сияют звезды,
Спеют пусть улыбок гроздья,
И прекрасен будет лик,
Словно у принцесс из книг!

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Кто нежнее розы
И прекраснее тюльпана?
Да, конечно, это ты,
Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя
Теперь дружно поздравляем.
Счастья, радости, везения
И любви тебе желаем!

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

С чудным праздником, Оксана,
Я желаю тебе быть
Милой и веселой самой,
Дружбу всюду заводить.

Чтоб тобою восхищались
И скучали по тебе,
Чтобы чаще улыбалась
Жизни, а она – тебе.

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Именины у Оксаны!
Праздник имени ее.
День прекрасный, долгожданный,
Заряд силы он несет.
Имя древнее – Оксана,
Красоты, тепла полно.
Тебе досталось не случайно,
По праву носишь ты его.

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Оксана! С Днем Ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех – только похвала!
Ангел, что с тобою рядом
Пусть в жизни ведет,
И все проблемы и невзгоды
Легким жестом уведет.

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Фото: pixabay

Солнце ясными лучами в вышине
Освещает, Ксюша, путь тебе,
Пусть успеха твоего не рвется нить,
Чтобы в радости и счастье долго жить!

***

В день, когда ты отмечаешь именины,
Написать хочу, чтоб ты могла прочесть:
Будь красивой, умной и счастливой!
Оставайся той, какая есть!

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Фото: pixabay

Оксана, поздравляю тебя с праздником! Желаю крепкого здоровья, спокойной и размеренной жизни, любви до бабочек в животе и огромному количеству радости и улыбок!

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Оксана, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастью, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Со светлым праздником! Пусть святая Ксения ваш дом оберегает, не подпускает к нему беды и печали. Желаю всегда солнечной погоды, чтобы не было дома темных углов, а в душе и сердце всегда жило милосердие и любовь.

День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Подарите Ксюшам волшебное видео!

Когда в течение года Ксении и Оксаны отмечают именины:

  • 31 января – мученица Ксения;
  • 6 февраля – Блаженная Ксения Петербургская, мученица Ксения Милаская;
  • 20 марта – Преподобная мученица Ксения Петрухина;
  • 6 июня – Блаженная Ксения Петербургская;
  • 26 августа – Преподобная Ксения (царица Ирина);
  • 15 сентября – преподобная мученица Ксения Черлина-Браиловская.

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