День ангела Оксани і Ксенії: привітайте іменинниць гарними листівками, віршами та СМС
6 лютого день ангела святкують чарівні дівчатка, дівчата й жінки, які гордо носять ім'я Оксана і Ксенія.
Що означає ім'я, і як привітати винуватиць зі святом - нижче в матеріалі Styler.
Значення імені Ксенія (Оксана)
У імені грецьке походження і означає воно "гостя", "іноземка". У слов'янських мовах стало популярним ім'я Оксана (Аксинія) - як форма імені Ксенія.
Вважається, що Ксенії - добрі, ніжні і чутливі. Жінок з цим іменем вирізняють чесність і спокій, вони хороші господині.
Тому в подарунок Ксюші краще дарувати щось, що стане в нагоді в господарстві, або щось смачненьке, приміром, гарний тортик.
Талісманом Ксенії вважається кипарис і халцедон. Їх колір - сріблястий. Найкраще ім'я підходить Козерогам, Дівам і Близнюкам.
Привітання з днем ангела в СМС, віршах, прозі і картинках
Сьогодні день святковий у Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
Хто ніжніше за троянду
Й прекрасніше тюльпана?
Так, звичайно, це ти,
Наша мила Оксана!
Ксюша, зі святом тебе
Нині дружно вітаємо.
Щастя, радості, везіння
І любові тобі бажаємо!
З днем Оксани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало.
Щоб хліб завжди був на столі,
Й стрічались добрі люди на путі.
Хай Матінка Божа тебе оберігає,
І завжди з тобою в дорогу ступає.
Скарбів багато на землі,
Чудес навколо не злічити.
Але багато радісніше мені,
Що ти є на світі.
Тобі бажаю, Ксюша, я
В щасливий цей час,
Щоб не сумувала ти ні дня,
Щоб радувала нас.
Сьогодні настали іменини
В Оксани, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.
***
Чарує слух твоє ім'я,
Найкраще з всіх імен - Оксана,
Нехай за мене, тебе вітер поцілує,
Будь радісна, щаслива і кохана!
Фото: pixabay
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Оксана - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
***
Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами, Оксано!
Фото: pixabay
Оксано, вітаю тебе зі святом! Бажаю найміцнішого здоров’я, спокійного та розміреного життя, любові до метеликів у животі та величезну кількість радості та усмішок!
Оксана, в День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
Зі світлим святом! Нехай свята Ксенія вашу домівку оберігає, не підпускає до нього лиха і смутку. Бажаю завжди сонячної погоди, щоб не було в будинку темних кутів, а в душі та серці завжди жило милосердя та любов.
Подаруйте Ксюшам чарівне відео!
Коли протягом року Ксенії і Оксани відзначають іменини:
- 31 січня - мучениця Ксенія;
- 6 лютого - Блаженна Ксенія Петербурзька, мучениця Ксенія Міласька;
- 20 березня - Преподобна мучениця Ксенія Петрухіна;
- 6 червня - Блаженна Ксенія Петербурзька;
- 26 серпня - Преподобна Ксенія (цариця Ірина);
- 15 вересня - преподобна мучениця Ксенія Черлина-Браїлівська.
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