День ангела Оксани і Ксенії: привітайте іменинниць гарними листівками, віршами та СМС

6 лютого день ангела святкують чарівні дівчатка, дівчата й жінки, які гордо носять ім'я Оксана і Ксенія.

Що означає ім'я, і як привітати винуватиць зі святом - нижче в матеріалі Styler.

Значення імені Ксенія (Оксана)

У імені грецьке походження і означає воно "гостя", "іноземка". У слов'янських мовах стало популярним ім'я Оксана (Аксинія) - як форма імені Ксенія.

Вважається, що Ксенії - добрі, ніжні і чутливі. Жінок з цим іменем вирізняють чесність і спокій, вони хороші господині.

Тому в подарунок Ксюші краще дарувати щось, що стане в нагоді в господарстві, або щось смачненьке, приміром, гарний тортик.

Талісманом Ксенії вважається кипарис і халцедон. Їх колір - сріблястий. Найкраще ім'я підходить Козерогам, Дівам і Близнюкам.

Привітання з днем ангела в СМС, віршах, прозі і картинках

Сьогодні день святковий у Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

Хто ніжніше за троянду

Й прекрасніше тюльпана?

Так, звичайно, це ти,

Наша мила Оксана!

Ксюша, зі святом тебе

Нині дружно вітаємо.

Щастя, радості, везіння

І любові тобі бажаємо!

З днем Оксани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

Й стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

Скарбів багато на землі,

Чудес навколо не злічити.

Але багато радісніше мені,

Що ти є на світі.

Тобі бажаю, Ксюша, я

В щасливий цей час,

Щоб не сумувала ти ні дня,

Щоб радувала нас.

Сьогодні настали іменини

В Оксани, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

***

Чарує слух твоє ім'я,

Найкраще з всіх імен - Оксана,

Нехай за мене, тебе вітер поцілує,

Будь радісна, щаслива і кохана!

Фото: pixabay

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Оксана - покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Оксано!

Фото: pixabay

Оксано, вітаю тебе зі святом! Бажаю найміцнішого здоров’я, спокійного та розміреного життя, любові до метеликів у животі та величезну кількість радості та усмішок!

Оксана, в День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

Зі світлим святом! Нехай свята Ксенія вашу домівку оберігає, не підпускає до нього лиха і смутку. Бажаю завжди сонячної погоди, щоб не було в будинку темних кутів, а в душі та серці завжди жило милосердя та любов.

Подаруйте Ксюшам чарівне відео!

Коли протягом року Ксенії і Оксани відзначають іменини: