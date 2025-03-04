Деми Мур впервые прокомментировала неожиданное поражение на "Оскаре"

Деми Мур завоевала почти все кинопремии за свою роль в фильме "Субстанция". Однако главную награду - "Оскар" за лучшую женскую роль - получила 25-летняя Майки Мэдисон, сыгравшая стриптизершу Анору в одноименной ленте Шона Бейкера.

Когда Майки поднималась за наградой, камеры запечатлели лицо Деми, и многие решили, что она была расстроена.

Однако 62-летняя актриса заверила, что не испытывает никакого негатива. Наоборот, она рада, что ее собственное возвращение в кино стало настоящим триумфом. Мур также поблагодарила команду фильма "Субстанция". Кадр из фильма "Субстанция"

"Поскольку этот сезон наград подходит к концу, меня переполняет благодарность за это путешествие моим коллегам-актерам, съемочной группе и поклонникам "Субстанции", режиссеру Корали Фарджит и моей коллеге по фильму, прекрасной Маргарет Куолли. Я благодарна моей команде, моим коллегам-номинантам и всем, кто сделал этот опыт таким удивительным, незабываемым, полным радости и света", - высказалась многодетная мама.

Мур также сказала, что думает о победе Майки. Она пожелала ей множество увлекательных и перспективных проектов в будущем.

"Огромные поздравления Майки Мэдисон. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы сделаете дальше", - заверила обладательница премии "Золотой глобус".

Напомним, фильм Шона Бейкера "Анора" получил главную награду на "Оскаре-2025" и получил пять статуэток в целом. В Украине ленту критиковали из-за участия российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, которые не осудили российскую агрессию против Украины и снимались в российском кино, в частности в оккупированном Крыму.

Кроме основной премии, фильм победил в номинациях за лучшую женскую роль (Майки Мэдисон), лучшего режиссера (Шон Бейкер), лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Ленту сравнивают с классическим фильмом "Красавица", ведь она также рассказывает историю своеобразной Золушки. Главная героиня, стриптизерша из Бруклина, меняет свою жизнь, поспешно женившись на Ване, сыне российского миллиардера.

Однако родители Вани не одобряют этот брак и пытаются расторгнуть его, что приводит к проблемам в отношениях.

Фильм стал победителем на Каннском кинофестивале, где получил главную награду.

Критики высоко оценивают его, а российского актера второго плана Юру Борисова даже номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

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