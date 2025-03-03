На "Оскаре-2025" не почтили память актрисы Мишель Трахтенберг: какая причина
В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". По традиции, присутствующие почтили память актеров, которые ушли из жизни в прошлом году. Однако в мемориальном видео поклонники не увидели Мишель Трахтенберг, которая умерла на прошлой неделе, а также других известных личностей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ABC News.
Среди актеров, которые ушли из жизни за прошлый год, не упомянули Мишель Трахтенберг. Актриса умерла на прошлой неделе, вероятно, из-за осложнений после пересадки почки.
На следующий день после этой трагической новости стало известно о смерти еще одного актера - Джина Гекмана. Его не только включили в мемориальное видео, но и посвятили отдельную речь.
Поэтому версия о том, что информация о смерти Трахтенберг поступила слишком поздно, не выглядит убедительной. Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)
Разочарованные поклонники предположили, что Мишель просто не посчитали достойной быть упомянутой рядом с такими легендарными лауреатами "Оскара", как Мэгги Смит и Джина Роулендс, которые также умерли в 2024 году.
В то же время фанаты вспомнили, что в прошлом году на церемонии почтили память Мэтью Перри, хотя он также не был ни победителем, ни номинантом премии.
К тому же на официальном сайте Киноакадемии Трахтенберг есть в мемориальном списке. Это означает, что организаторы действительно могли допустить ошибку и случайно забыть о нем. По крайней мере, поклонники видят в этом единственное возможное объяснение.
Вот что пишут в комментариях:
- Где Мишель Трахтенберг? Они смогли включить Джина Гекмана, но не Мишель, которая умерла накануне?
- Мне не понравилось, как пренебрежительно на Оскаре отнеслись к Мишель, это несправедливо
- Позор "Оскару", что не упомянули Трахтенберг
В сети также возмущены, что не было ни одного упоминания о таких личностях, как Ален Делон, Бернард Гилл и Шеннен Догерти, которые также в прошлом году ушли из жизни.
- Они также были важными для отрасли
- Не упомянуть Алена Делона - большой позор!
- Огромное количество очень заметных упущений. Голливуд даже не может сделать это правильно
- Как они могли пропустить смерть такого количества актеров?! Кто руководил этим...
- Так много великих забытых здесь персон, которых мы знали и любили, но никогда не упоминались... Они также заслуживают того, чтобы их отмечали и помнили. Мне становится немного грустно
Напомним, в ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар", на которой объявили победителей в различных номинациях.
В этом году главным фаворитом стала лента "Эмилия Перес", которая установила рекорд, получив 13 номинаций. Однако главным триумфатором вечера стал фильм "Анора", который получил 5 статуэток, в том числе в ключевых категориях.
"Оскар" за лучшую мужскую роль достался Эдриану Броуди. Для него это уже вторая награда Киноакадемии после победы в 2003 году за фильм "Пианист". Лента "Бруталист" получила еще две статуэтки - за лучшую операторскую работу (Лола Кроули) и лучшую музыку (Дэниел Блумберг). В целом фильм имел 10 номинаций.
Зои Салдана стала обладательницей премии за лучшую женскую роль второго плана за работу в фильме "Эмилия Перес". Кроме того, песня "El Mal" из этого же фильма была отмечена как лучшая оригинальная песня.
Награду за лучший адаптированный сценарий получил Питер Строан за "Конклав". В номинации "Лучший грим и прически" победу одержал фильм "Субстанция". "Дюна: Часть вторая" была отмечена за лучший звук и лучшие визуальные эффекты.
Лучшим короткометражным анимационным фильмом стала работа "В тени кипариса" иранских режиссеров Хоссейна Молаеми и Ширин Сохани. А звание лучшего полнометражного анимационного фильма получила лента "Поток" Гинта Зилбалодиса.
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