Демі Мур вперше прокоментувала несподівану поразку на "Оскарі"

Демі Мур завоювала майже всі кінопремії за свою роль у фільмі "Субстанція". Однак головну нагороду - "Оскар" за найкращу жіночу роль - отримала 25-річна Майкі Медісон, яка зіграла стриптизерку Анору в однойменній стрічці Шона Бейкера.

Коли Майкі підіймалася за нагородою, камери зафіксували обличчя Демі, і багато хто вирішив, що вона була засмучена.

Однак 62-річна акторка запевнила, що не відчуває жодного негативу. Навпаки, вона рада, що її власне повернення в кіно стало справжнім тріумфом. Мур також подякувала команді фільму "Субстанція". Кадр з фільму "Субстанція"

"Оскільки цей сезон нагород добігає кінця, мене переповнює вдячність за цю подорож моїм колегам-акторам, знімальній групі та шанувальникам "Субстанції", режисерці Коралі Фарджіт і моїй колезі по фільму, прекрасній Маргарет Куоллі. Я вдячна моїй команді, моїм колегам-номінантам і всім, хто зробив цей досвід таким дивовижним, незабутнім, сповненим радості та світла", - висловилася багатодітна мама.

Мур також сказала, що думає про перемогу Майкі. Вона побажала їй безліч захопливих і перспективних проєктів у майбутньому.

"Величезні вітання Майкі Медісон. Не можу дочекатися, щоб побачити, що ви зробите далі", - запевнила володарка премії “Золотий глобус”.

Нагадаємо, фільм Шона Бейкера "Анора" отримав головну нагороду на "Оскарі-2025" та здобув п'ять статуеток загалом. В Україні стрічку критикували через участь російських акторів Юри Борисова та Марка Ейдельштейна, які не засудили російську агресію проти України та знімалися в російському кіно, зокрема в окупованому Криму.

Окрім основної премії, фільм переміг у номінаціях за найкращу жіночу роль (Майкі Медісон), найкращого режисера (Шон Бейкер), найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж.

Стрічку порівнюють з класичним фільмом "Красуня", адже вона також розповідає історію своєрідної Попелюшки. Головна героїня, стриптизерка з Брукліна, змінює своє життя, поспіхом одружившись з Ванею, сином російського мільярдера.

Проте батьки Вані не схвалюють цей шлюб і намагаються розірвати його, що призводить до проблем у відносинах.

Фільм став переможцем на Каннському кінофестивалі, де отримав головну нагороду.

Критики високо оцінюють його, а російського актора другого плану Юру Борисова навіть номінували на "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

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