Не робіть так! Ці помилки роблять всі, неправильно перучи постільну білизну

Багато хто не підозрює, що при пранні постільної білизни допускає багато простих помилок.

Експерти розповіли, в чому вона полягає, пише Mirror.

Найбільша помилка, яку роблять багато хто з нас - це залишати постільну білизну більш ніж на тиждень, перш ніж її випрати.

За словами фахівців, в брудній білизні накопичується безліч бактерій, а також можлива поява пилових кліщів.

Утримання вашого ліжка в чистоті й гігієні може допомогти запобігти утворенню мікробів і алергенів. Також доведено, що чистота дуже впливає і на сон.

Ось поради, завдяки яким ваша постільна білизна буде виглядати ідеально, а ваш сон стане набагато краще.

Частіше періть білизну, це допоможе налагодити сон (Getty Images)

Головні правила прання білизни

1) Завжди уважно читайте етикетку, бо не всі постільні принади однакові. Різні тканини вимагають різної обробки, тому переконайтеся, що ви завжди використовуєте найкращий конкретний метод для досягнення найкращих результатів.

2) Попередньо обробіть будь-які плями перед тим, як покласти простирадла в прання.

3) Дотримуйтесь правильного циклу і температуру води, як зазначено на ярликах по догляду. Їх також можна регулювати в залежності від ступеня забруднення постільної білизни. Прання в більш холодній воді викликає менший знос і зберігає його в кращому стані, але більш високі температури краще справляються з глибоким очищенням і позбавленням від шкірного сала, коли це необхідно.

4) Не переповнюйте пральну машину, через те, що білизні потрібно місце, щоб переміщатися в барабані.

5) По можливості вішайте простирадла на білизняній мотузці, це надає постільній білизні неймовірно свіжий запах і дозволяє сонячному світлу дезінфікувати її.

6) Час від часу прасування простирадл може допомогти вбити будь-які мікроби або кліщі, які могли пройти через цикл прання.