Як зробити якісний пральний порошок вдома: чудово відпирає речі

Вартість порошку і далі зростає, тому багато людей хоче зекономити. Однак, як виявилось можна зробити домашній пральний порошок, який буде не гіршим за магазинний.

Як легко та швидко його зробити - читайте нижче .

Що знадобиться

Для приготування домашнього прального порошку потрібно взяти 5 шматків господарського мила. Мило потрібно перетерти на тертці та в отриману стружку всипати стільки ж соди. Можна використовувати звичайну харчову, або замінити її кальцинованою.

Зокрема, щоб в результаті порошок вийшов більш ароматним, потрібно додати туди ароматизатор. Найкраще для цього підійде будь-яке ефірне масло. 15 крапельок масла, цілком достатньо для такого обсягу домашнього порошку.

Далі все потрібно перемішати. Також потрібно взяти скляну банку та засипати туди отриманий порошок.

Чим такий порошок кращий

У такому порошку немає фосфатів та інших непотрібних речовин. Він нешкідливий та добре відпирає.

Важливо, що банку з порошком потрібно закрити й зберігати її можна у ванній поруч з іншою побутовою хімією.

Як застосовувати порошку

Такий порошок засипають не в відсік, а прямо в барабан. 3 ложечки такого порошку цілком вистачає на 4-х літровий барабан.

При пранні таким порошком, білизна виходить м'якою і свіжою.

Що важливо знати