Не делайте так! Эти ошибки совершают все, неправильно стирая постельное белье

Многие не подозревают, что при стирке постельного белья допускают много простых ошибок.

Эксперты рассказали, в чем она состоит, пишет Mirror.

Самая большая оплошность, которую совершают многие из нас - это оставлять постельное белье более чем на неделю, прежде, чем его постирать.

По словам специалистов, в грязном белье скапливается множество бактерий, а также возможно появление пылевых клещей.

Содержание вашей кровати в чистоте и гигиене может помочь предотвратить образование микробов и аллергенов. Также доказано, что чистота очень влияет и на сон.

Вот советы, благодаря которым ваше постельное белье будет выглядеть идеально, а ваш сон станет намного лучше.

Чаще стирайте белье, это поможет наладить сон (Getty Images)

Главные правила стирки белья

1) Всегда внимательно читайте этикетку, так как не все постельные принадлежности одинаковы. Разные ткани требуют разной обработки, поэтому убедитесь, что вы всегда используете наилучший конкретный метод для достижения наилучших результатов.

2) Предварительно обработайте любые пятна перед тем, как положить простыни в стирку.

3) Соблюдайте правильный цикл и температуру воды, как указано на ярлыках по уходу. Их также можно регулировать в зависимости от степени загрязнения постельного белья. Стирка в более холодной воде вызывает меньший износ и сохраняет его в лучшем состоянии, но более высокие температуры лучше справляются с глубокой очисткой и избавлением от кожного сала, когда это необходимо.

4) Не переполняйте стиральную машину, так как белью нужно место, чтобы перемещаться в барабане.

5) По возможности вешайте простыни на бельевой веревке, это придает постельному белью невероятно свежий запах и позволяет солнечному свету дезинфицировать его.

6) Время от времени глажка простыней может помочь убить любые микробы или клещи, которые могли пройти через цикл стирки.