ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Instagram Заворотнюк почистили всі коментарі

STYLERПерсони    16.09.2019 - 14:44
В Instagram Заворотнюк почистили всі коментарі
Фото: Анастасія Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк останній раз робила пост шість днів тому

Анастасія Заворотнюк хвора на рак останньої стадії, зараз біля стін лікарні чергує вся її родина, а стан самої актриси погіршився. На тлі важкої хвороби у артистки розвинулася поліорганна недостатність і пневмонія. Актриса, як і раніше, перебуває в комі. На її сторінці в соцмережі Instagram дивним чином зникли всі коментарі до останніх постів. Там люди бажали їй якнайшвидшого одужання і писали свої найкращі побажання. Деякі молилися за здоров'я Анастасії.

Зараз у соцмережі абсолютно під усіма фотографіями і постами артистки нуль коментарів. Очевидно, що їх зовсім недавно почистили. Залишається неясним - з якою метою це зробили.

Останній пост в Instagram Заворотнюк зробила шість днів тому.

"Спробуємо описати няню Віку трьома емодзі? :) І не забувайте дивитися "Мою прекрасну няню" по буднях о 9.00" - написала вона.

В Instagram Заворотнюк почистили всі коментаріФото: Анастасія Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як ми раніше повідомляли, 13 вересня стало відомо, що актриса впала в кому, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. А 14 вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Анастасію Заворотнюк частково паралізувало - у неї оніміла права рука.

Всі подробиці про хвороби Анастасії читайте в нашому великому матеріалі, Заворотнюк при смерті: усі деталі і подробиці стану актриси

Стала відома захмарна вартість лікування Заворотнюк Стан Анастасії Заворотнюк погіршився: що відомо
Новини України Анастасия Завотротнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся