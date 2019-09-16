В Instagram Заворотнюк почистили всі коментарі

Фото: Анастасія Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк останній раз робила пост шість днів тому

Анастасія Заворотнюк хвора на рак останньої стадії, зараз біля стін лікарні чергує вся її родина, а стан самої актриси погіршився. На тлі важкої хвороби у артистки розвинулася поліорганна недостатність і пневмонія. Актриса, як і раніше, перебуває в комі. На її сторінці в соцмережі Instagram дивним чином зникли всі коментарі до останніх постів. Там люди бажали їй якнайшвидшого одужання і писали свої найкращі побажання. Деякі молилися за здоров'я Анастасії.

Зараз у соцмережі абсолютно під усіма фотографіями і постами артистки нуль коментарів. Очевидно, що їх зовсім недавно почистили. Залишається неясним - з якою метою це зробили.

Останній пост в Instagram Заворотнюк зробила шість днів тому.

"Спробуємо описати няню Віку трьома емодзі? :) І не забувайте дивитися "Мою прекрасну няню" по буднях о 9.00" - написала вона.

Фото: Анастасія Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як ми раніше повідомляли, 13 вересня стало відомо, що актриса впала в кому, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. А 14 вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Анастасію Заворотнюк частково паралізувало - у неї оніміла права рука.

Всі подробиці про хвороби Анастасії читайте в нашому великому матеріалі, Заворотнюк при смерті: усі деталі і подробиці стану актриси