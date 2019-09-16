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Скільки проживе Заворотнюк: лікарі дали вкрай сумний прогноз

STYLERЖиття    16.09.2019 - 14:55
Скільки проживе Заворотнюк: лікарі дали вкрай сумний прогноз
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк у дуже важкому стані. Лікарі дають їй не більше двох років

Анастасія Заворотнюк при смерті. На тлі раку у актриси почалося запалення легенів, яке ще сильніше послабило організм зірки серіалу "Моя прекрасна няня".

Зараз лікарі не можуть видалити пухлину, адже будь-яке хірургічне втручання тільки погіршить стан актриси. На тлі цього, фахівці кажуть, що Заворотнюк залишилося жити зовсім мало часу...

Скільки проживе Заворотнюк: лікарі дали вкрай сумний прогноз

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

За словами російського нейрохірурга Олександра Тушева, в ситуації з актрисою мова йде про третю або четверту стадію раку.

"Прогнози невтішні, і тільки променева хірургія і хіміотерапія можуть продовжити життя людини. Вилікувати повністю пухлину не можна. Середня тривалість життя пацієнтів з четвертою стадією - від восьми місяців до року", - каже нейрохірург.

Скільки проживе Заворотнюк: лікарі дали вкрай сумний прогноз

Анастасія Заворотнюк і Володимир Зеленський (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Лікар-онколог Андрій Пильов також дав вкрай невтішний прогноз. Він говорить, що щоб продовжити життя Заворотнюк, потрібно обов'язково видаляти пухлину, проходити курс хіміотерапії і приймати медикаменти. Але на сьогоднішній день це практично неможливо.

"Цей лікувальний цикл, який в середньому триває півроку, є найбільш оптимальним. При неоперабельній пухлині варіанти лікування теж можливі", - сказав Пильов і додав, що при правильному лікуванні і терапії людина може жити до двох років.

Бували випадки, сказав Пильов, що пацієнти проживали з таким діагнозом близько п'яти років, але "це виняток із правил".

Скільки проживе Заворотнюк: лікарі дали вкрай сумний прогноз

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Лікар-онколог розповів, скільки може прожити Заворотнюк Заворотнюк при смерті: всі деталі і подробиці стану актриси
Новини України Анастасия Завотротнюк
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