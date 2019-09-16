Стан Анастасії Заворотнюк погіршився: що відомо

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк знаходиться в лікарні в дуже важкому стані

У Анастасії Заворотнюк на тлі важкої хвороби розвинулася поліорганна недостатність і пневмонія. Актриса, як і раніше знаходиться в комі, повідомляють росЗМІ.

Розвиток пневмонії став ускладненням через апарат штучної вентиляції легенів, до якого підключили актрису. Чоловік Анастасії Петро Чернишов та її мама щодня чергують біля ліжка.

Нагадаємо, у зірки серіалу "Моя прекрасна няня" близько року тому діагностували гліобластому - найбільш часту і найагресивнішу форму рака мозку.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Актриса проходила лікування в західних клініках, а після повернення до Москви їй стало гірше. Рак мозку знаходиться в останній, четвертій стадії.

Про важку хвороби актриси заговорили наприкінці серпня, коли Заворотнюк скасувала всі вистави і не з'явилася на відкритті магазину своєї дочки.

13 вересня стало відомо, що актриса впала в кому, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. А 14 вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Анастасію Заворотнюк частково паралізувало - у неї оніміла права рука.

Нагадаємо, родичі актриси терміново приїхали до неї в лікарню.

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