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Поширюйте правду про вторгнення Путіна. МЗС звернулося до українців в усьому світі

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 08:39
Поширюйте правду про вторгнення Путіна. МЗС звернулося до українців в усьому світі Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Він закликав розповсюджувати правду про вторгнення Путіна в Україну та закликати уряди до негайних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

"До українських громад в усьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він закликав громадян зберігати спокій, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Нагадаємо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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