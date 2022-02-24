Поширюйте правду про вторгнення Путіна. МЗС звернулося до українців в усьому світі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Він закликав розповсюджувати правду про вторгнення Путіна в Україну та закликати уряди до негайних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

"До українських громад в усьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр.