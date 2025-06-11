7 футболистов, которые дебютировали за сборную Украины еще подростками

Сергей Ребров

Первым в этом рейтинге стал именно Ребров - сегодня он главный тренер национальной сборной. В 1992 году, когда ему было всего 18 лет и 24 дня, он вышел в старте на дебютный матч украинской команды против США. Поединок завершился без голов - 0:0.

Первый гол за сборную Ребров забил 31 августа 1996 года - в матче против Северной Ирландии. Всего он забил 15 мячей в 75 матчах за национальную команду.

Илья Забарный

В октябре 2020-го, Забарный из "Динамо" также стал одним из самых молодых дебютантов. Ему было 18 лет и 36 дней. Дебют пришелся на сложнейший матч - товарищескую встречу против Франции, которая закончилась поражением нашей команды - 1:7.

Сегодня он выступает в английском "Борнмуте" и является самым дорогим украинским футболистом.

Свой первый гол за национальную команду он забил в 26-м матче против Северной Македонии 16 июня 2023 года в отборе на чемпионат Европы.

Андрей Шевченко

Следующий юный дебютант - Шевченко, он вышел в матче против Хорватии 25 марта 1995 года. Ему было 18 лет и 176 дней. Украина тогда уступила со счетом 0:4, но этот матч стал первым шагом для игрока, который впоследствии получит "Золотой мяч".

Свой первый гол за сборную Шевченко забил 2 апреля 1997 года в домашнем матче на НСК "Олимпийский" против Северной Ирландии. С тех пор он стал лучшим бомбардиром в истории сборной - 48 мячей в 111 матчах. Кстати, он стал первым футболистом, который принял участие в 100 поединках.

А сейчас Андрей Николаевич занимает должность президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), на которую был избран в январе 2024 года.



Георгий Судаков

23 мая 2021 году в основную команду был вызван Георгий Судаков - талантливый хавбек "Шахтера", который на момент дебюта имел 18 лет и 264 дня. Это был товарищеский матч против Бахрейна, который завершился со счетом 1:1.

В 10-м матче за национальную команду Георгий забил первый гол в ворота Северной Македонии. Сегодня Георгий является одним из лидеров "Шахтера".

Заметим, что параллельно он стал лидером украинской "молодежки", которая летом 2023-го дошла до полуфинала чемпионата Европы U-21.

Александр Зинченко

Дебютный матч за сборную Александр провел 12 октября 2015 года в возрасте 18 лет и 300 дней. Это была игра квалификации к Евро-2016 против сборной Испании, которая завершилась минимальным поражением Украины - 0:1.

Уже через семь месяцев, 29 мая 2016 года, он забил свой первый гол в товарищеском матче против Румынии (4:3). На тот момент ему было 19 лет и 165 дней. Именно тогда, он установил новый рекорд, как самый молодой автор гола за сборную Украины. Это позволило ему оставить позади достижения Андрея Шевченко, который забил в возрасте 21 года.

Сейчас Александр выступает в лондонском "Арсенале", где зарабатывает более 100 тысяч долларов в неделю.

Виталий Лисицкий

Свой дебютный матч за сборную страны Виталий Лисицкий провел 14 февраля 2001 года в возрасте 18 лет и 304 дня. Тогда украинская команда провела товарищескую игру против Грузии (0:0).

В то время защитник представлял команду "Динамо", далее продолжал карьеру на клубном уровне, выступая за "Кривбасс", "Днепр" и другие клубы, однако национальную команду представлял лишь 5 раз. За сборную Лисицкий так и не забивал.

На данный момент, Виталий является спортивным директором ковалевского "Колоса".

Виктор Цыганков

Последним в этом списке стал Цыганков, который дебютировал в 12 ноября 2016 года в матче против Финляндии, за день до своего 19-летия. Поединок отбора к ЧМ-2018 завершился победой украинцев 1:0.

Уже 25 марта 2019 года, в возрасте 22 лет, он отметился первым голом в сине-желтой футболке - в игре против Люксимбурга в рамках отбора на Евро-2020 (2:1). Сейчас Цыганков один из лидеров национальной команды и испанской "Жироны".