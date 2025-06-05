Ярмолюк, Ванат и другие: официальная заявка молодежной сборной Украины на Евро-2025

Тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Унаи Мельгосой определился с официальной заявкой команды на финальную часть Евро-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Кто сыграет на Евро

По регламенту в список вошли три вратаря и 20 полевых игроков. Наибольшее представительство в заявке имеет киевское "Динамо" - восемь игроков. По два футболиста представляют львовские "Карпаты", ковалевский "Колос", и польскую "Лехию".

Состав молодежной сборной Украины

Вратари:

Руслан Нещерет ("Динамо")

Георгий Ермаков ("Александрия")

Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания)

Защитники:

Тарас Михавко ("Динамо")

Константин Вивчаренко ("Динамо")

Виталий Роман ("Рух")

Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция)

Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)

Владимир Салюк ("Металлист 1925")

Эдуард Козик ("Колос")

Илья Крупский ("Ворскла")

Полузащитники:

Назар Волошин ("Динамо")

Валентин Рубчинский ("Динамо")

Максим Брагару ("Динамо")

Владимир Бражко ("Динамо")

Илья Квасница ("Карпаты")

Олег Очеретько ("Карпаты")

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Антон Царенко ("Лехия", Польша)

Владислав Велетень ("Колос")

Александр Яцик ("Заря")

Нападающие:

Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша)

Владислав Ванат ("Динамо")

Сейчас украинская команда готовится к турниру в Испании. Завтра, 6 июня в пригороде Мадрида Алькорконе на арене "Санто Доминго Стэдиум" сборная проведет товарищеский поединок против Испании (U-21). Начало - в 21:30 по киевскому времени. Матч будет транслироваться вживую медиасервисом MEGOGO и YouTube-каналом УАФ.

Молодежный ЧЕ-2025: что известно

Турнир пройдет с 11 по 28 июня в восьми городах Словакии. Участие примут 16 команд.

На первом этапе сборные будут соревноваться на групповой стадии.

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.

Матчи сборной Украины в группе:

12 июня, 19:00, Украина - Дания

15 июня, 19:00, Украина - Финляндия

18 июня, 19:00, Украина - Нидерланды

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.

Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.

Сборная Украины - вице-чемпион Евро-2006 и бронзовый призер прошлого первенства, которое проходило в 2023 году.