Ярмолюк, Ванат и другие: официальная заявка молодежной сборной Украины на Евро-2025
Тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Унаи Мельгосой определился с официальной заявкой команды на финальную часть Евро-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Кто сыграет на Евро
По регламенту в список вошли три вратаря и 20 полевых игроков. Наибольшее представительство в заявке имеет киевское "Динамо" - восемь игроков. По два футболиста представляют львовские "Карпаты", ковалевский "Колос", и польскую "Лехию".
Состав молодежной сборной Украины
Вратари:
- Руслан Нещерет ("Динамо")
- Георгий Ермаков ("Александрия")
- Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания)
Защитники:
- Тарас Михавко ("Динамо")
- Константин Вивчаренко ("Динамо")
- Виталий Роман ("Рух")
- Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция)
- Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
- Владимир Салюк ("Металлист 1925")
- Эдуард Козик ("Колос")
- Илья Крупский ("Ворскла")
Полузащитники:
- Назар Волошин ("Динамо")
- Валентин Рубчинский ("Динамо")
- Максим Брагару ("Динамо")
- Владимир Бражко ("Динамо")
- Илья Квасница ("Карпаты")
- Олег Очеретько ("Карпаты")
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
- Антон Царенко ("Лехия", Польша)
- Владислав Велетень ("Колос")
- Александр Яцик ("Заря")
Нападающие:
- Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Сейчас украинская команда готовится к турниру в Испании. Завтра, 6 июня в пригороде Мадрида Алькорконе на арене "Санто Доминго Стэдиум" сборная проведет товарищеский поединок против Испании (U-21). Начало - в 21:30 по киевскому времени. Матч будет транслироваться вживую медиасервисом MEGOGO и YouTube-каналом УАФ.
Молодежный ЧЕ-2025: что известно
Турнир пройдет с 11 по 28 июня в восьми городах Словакии. Участие примут 16 команд.
На первом этапе сборные будут соревноваться на групповой стадии.
Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния
Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения
Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия
Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.
Матчи сборной Украины в группе:
- 12 июня, 19:00, Украина - Дания
- 15 июня, 19:00, Украина - Финляндия
- 18 июня, 19:00, Украина - Нидерланды
По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.
Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.
Сборная Украины - вице-чемпион Евро-2006 и бронзовый призер прошлого первенства, которое проходило в 2023 году.
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