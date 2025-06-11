Украина одолела Новую Зеландию на турнире в Канаде: Зинченко принес победу первым касанием

После обидного поражения от Канады на старте международного товарищеского турнира в Торонто, сборная Украины должна была реабилитироваться во втором матче - против Новой Зеландии. И это ей частично удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Международный турнир Canadian Shield

Украина - Новая Зеландия - 2:1

Голы: Гуцуляк, 54, Зинченко, 75 - Стаменич, 59

Новая сборная от Реброва

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров, как и обещал, выпустил на матч с новозеландцами сильно обновленный состав. Из тех, кто начинал игру с Канадой, в старте вышли только Забарный и Тымчик. В то же время, из числа игроков, которые не выходили на поле в первом матче, снова остались на скамейке запасных - Мартынюк, Бондаренко и Таловеров.

С капитанской повязкой "сине-желтых" вывел на поле Забарный, На традиционном фотографировании перед матчем наши футболисты развернули не только флаг Украины, но и фото пожаров в Киеве после обстрелов в ночь на 10 июня.

Сборная Украины перед матчем показала фото пожаров после обстрелов Киева (фото: УАФ)

Первый тайм: доминирование без результата

Стартовый состав сборной на игру был таким: Лунин - Тымчик, Чеберко, Забарный, Михайличенко - Михайленко, Назарина, Пихаленок - Зубков, Кабаев, Гуцуляк.

Интересным решением тренерского штаба стало то, что без Яремчука и при отсутствии другого форварда в составе, функции номинального нападающего выполнял Гуцуляк. Нельзя сказать, что житомирец был идеальным на этой позиции, но свой момент он получил.

Уже на 16-й минуте Пихаленок вырезал подачу в штрафную и Гуцуляк с угла вратарской пробил головой в противоход вратарю. Наш футболист делал все правильно, но суперсейв осуществил кипер соперников Крокомб.

Кроме этого момента у "сине-желтых" был еще один супершанс, когда на 32-й минуте Кабаев метров с 10-ти расстреливал ворота дезориентированного Крокомба, но не попал в створ.

В целом украинцы доминировали до перерыва, имели ощутимое преимущество во владении мячом и по ударам. Но, кроме вышеперечисленных двух моментов, ничего острого создать не смогли.

Второй тайм: сработали замены

После перерыва "сине-желтые" сразу пошли вперед и довольно быстро забили гол.

На 54-й минуте Забарный разогнал атаку диагональной передачей на Кабаева. Тот слева отдал на линию штрафной на Гуцуляка, а номинальный форвард украинцев точно пробил в левый угол.

Гуцуляк открыл счет (фото: УАФ)

Впрочем, радовались наши недолго. Соперники будто проснулись и стали довольно активно действовать у ворот Лунина. Создать что-то с игры им не удавалось, а вот стандарт новозеландцы реализовали на отлично.

На 59-й минуте, после высоченной подачи с углового Уэйн перепрыгнул Тымчика и головой сбросил в центр штрафной, где Стаменич также головой точно пробил под перекладину.

После этого Ребров стал делать замены, бросая в бой, в том числе и проверенных футболистов. На 66-й минуте Таловеров, Мартынюк и Яремчук поменяли Чеберко, Михайличенко и Кабаева.

А еще через восемь минут Цыганков вышел на поле вместо Зубкова, а Зинченко поменял Михайленко.

И замены сразу сработали. Уже на 75-й минуте дебютант сборной Украины - Мартынюк с левого фланга выполнил прострел, а Зинченко из зоны 11-метрового первым же касанием вывел Украину вперед.

Зинченко вышел и сразу забил (фото: УАФ)

На 86-й минуте Ребров сделал еще одну замену: Шапаренко вышел вместо Пихаленка.

В концовке новозеландцы попытались сделать что-то похожее на массированный финальный штурм. Соперники даже немного потолкались на поле. Последние минуты заставили поволноваться, но все завершилось хорошо.

Сборная Украины во втором матче в Канаде не показала чего-то особенного. А в целом в двух играх больше разочаровала, чем порадовала. Но завершила заокеанскую вылазку победой. И это, безусловно, положительный момент.

Что дальше?

Матчами в Канаде сборная Украины завершила сезон-2024/25. А на старте нового "сине-желтых" ждет тяжелое и сверхважное испытание: отборочный турнир к ЧМ-2026.

Первый матч - уже 5 сентября. А соперники - главные фавориты нашей группы, сборная Франции. Которая накануне в великолепном стиле выиграла бронзовые награды Лиги наций УЕФА.