Где сейчас и как выглядит Славик Пустовойтов - украинский инфлюенсер, который покоряет Голливуд

Биография Славика Пустовойтова

Родился Славик в Полтаве 15 декабря 1998 года. В 13 лет он переехал в Соединенные Штаты, оставив семью в Украине.

Жизнь за океаном начиналась не с больших сцен, а с будней в Оклахоме, однако впоследствии парень перебрался в Лас-Вегас, где и нашел себя в мире танца.

Славик Пустовойтов (фото: instagram.com/itsslavik)

Его популярность стремительно выросла после участия в шоу "So You Think You Can Dance", где он попал в финал и занял четвертое место.

Сейчас за его аккаунтом в Instagram следят более 4 миллионов подписчиков, а TikTok насчитывает более 9 миллионов подписчиков.

В своих видео Славик часто появляется в коллаборациях с известными танцовщиками, среди которых - Обри Уайт, Фикшун, Миранда Деррик, Джанива Петтвей, Bdash и другие.

Кроме танцев, украинец постепенно развивается и в кино: он уже успел сняться в лентах "Он такой" (2021), "10 глаз" (2022) и "Дочь заключенного" (2022).

Также Виктор активно работает в фэшн-индустрии: как модель он появлялся в рекламных кампаниях таких брендов, как Armani, Tommy Hilfiger и Puma.

Сейчас парень живет в Лас-Вегасе, занимается творчеством, сотрудничает с брендами и продолжает делиться своим стилем и танцами с миллионами зрителей по всему миру.

Славик Пустовойтов (фото: instagram.com/itsslavik)

Что говорит о войне в Украине

Несмотря на бешеную популярность в США, Вик Уайт не остается в стороне от событий в Украине.

В своих соцсетях танцовщик неоднократно выражал поддержку землякам, которые пострадали от войны.

"Я посылаю любовь и надежду всем украинцам - через танец мы соединяемся в сложные времена. Это универсальный язык, который помогает почувствовать частичку дома и поддержать друг друга, даже находясь далеко от родной земли", - писал артист.

Танцовщик сотрудничает с международной организацией IRC, которая занимается украинскими беженцами в разных странах.

Вик делится авторской хореографией с переселенцами и вдохновляет их продолжать двигаться вперед - в прямом и переносном смысле.