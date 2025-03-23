Куда исчезла Геля из "СВ-шоу", которая была напарницей Верки Сердючки

Сегодня, 23 марта, празднует свой 52-й день рождения Радмила Щеголева, которая известна многим по роли Гели в популярном шоу "СВ-шоу" с Веркой Сердючкой. В 2000-х она работала с Андреем Данилко. Однако после того, как их пути разошлись, звезда исчезла из публичного пространства.

Где сейчас Геля и чем занимается? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Биография Радмилы Щеголевой

Радмила родилась 23 марта 1973 года в Киеве в семье творческих людей. Ее отец работал режиссером в музыкальном театре и преподавал в консерватории, а мать - на телевидении.

Щеголева получила образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. После учебы, с 1995 по 1996 год, работала в театре имени Леси Украинки. Радмила Щеголева (фото: facebook.com/schogoleva.r)

Однажды актриса пришла на кастинг программы "СВ-шоу", не зная, кто такой Андрей Данилко.

Она успешно прошла отбор на роль Гели - помощницы Верки Сердючки, которая была молчаливой, но очень привлекательной.

Радмила рассказывала, что имя Геля было выбрано очень быстро: это имя принадлежало косметологу Данилко, чья постоянная болтовня мешала ему во время сеансов.

Спустя три года Геля неожиданно покинула программу. Актриса не смогла выдержать интенсивный гастрольный график, ведь одновременно снималась в других проектах, и решила покинуть "СВ-шоу" прямо во время гастролей. Геля и Верка Сердючка (скриншот из видео)

Как оказалось, перед гастролями Щеголева перенесла операцию по удалению аппендицита, которая оставила после себя осложнения. Актриса работала на обезболивающих препаратах, а когда ее состояние ухудшилось, она решила поставить свое здоровье на первое место, а не карьеру.

Данилко тяжело воспринял новость о том, что Геля покидает проект. После этого их отношения охладели, и они не поддерживали связь. Андрей был очень разочарован. Лишь спустя несколько лет Радмила нашла в себе силы обратиться к артисту и поговорить с ним.

Сейчас Щеголева, вероятно, поддерживает хорошие отношения с Данилко. В день ее рождения артист посвятил своей бывшей партнерше сообщение, поделившись архивными фотографиями их совместных моментов.

"Радмила! Поздравляю тебя с Днем Рождения! Будь Счастлива! Спасибо за крутой период нашей жизни!!! Лю...", - написал он в соцсетях.

Геля и Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

К слову, после периода восстановления Геля занялась бизнесом. Друзья помогли ей открыть кадровое агентство, и она начала заниматься подбором персонала. Однако впоследствии актриса вернулась к профессии и даже получила одну из главных ролей в биографической драме "Дау", работа над которой длилась несколько лет. Радмила Щеголева (фото: facebook.com/schogoleva.r)

В 2019 году она появилась в эпизодической роли в сериале "Папик". Среди ее последних проектов - фильмы "Дочери", "Без тебя" и "Сыновья счастливой женщины".

Личная жизнь

Первый раз Щеголева вышла замуж в 23 года, но их брак распался через десять лет.

Сейчас Радмила счастлива в отношениях с Андреем Гладенко, с которым она познакомилась, когда он пришел чинить розетку. Радмила Щеголева с семьей (фото: facebook.com/schogoleva.r)

В 41 год актриса впервые стала мамой, а в 43 года родила своего второго ребенка. Вместе с мужем и детьми она живет в загородном доме в Киеве, хотя после начала полномасштабного вторжения РФ семья выезжала в Германию, город Дрезден. Радмила Щеголева с семьей (фото: facebook.com/schogoleva.r)

Артистка интересуется нетрадиционной медициной, психологией и философией. Радмила Щеголева (фото: facebook.com/schogoleva.r)

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