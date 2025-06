Де зараз і як виглядає Славік Пустовойтов - український інфлюенсер, який підкорює Голлівуд

Біографія Славіка Пустовойтова

Народився Славік у Полтаві 15 грудня 1998 року. У 13 років він переїхав до Сполучених Штатів, залишивши родину в Україні.

Життя за океаном починалося не з великих сцен, а з буднів в Оклахомі, однак згодом хлопець перебрався до Лас-Вегаса, де й знайшов себе у світі танцю.

Славік Пустовойтов (фото: instagram.com/itsslavik)

Його популярність стрімко зросла після участі в шоу "So You Think You Can Dance", де він потрапив до фіналу та посів четверте місце.

Зараз за його акаунтом в Instagram стежать понад 4 мільйони підписників, а TikTok налічує понад 9 мільйонів фоловерів.

У своїх відео Славік часто з’являється в колабораціях із відомими танцівниками, серед яких - Обрі Вайт, Фікшун, Міранда Деррік, Джаніва Петтвей, Bdash та інші.

Крім танців, українець поступово розвивається й у кіно: він уже встиг знятися у стрічках "Він такий" (2021), "10 очей" (2022) та "Дочка в’язня" (2022).

Також Віктор активно працює у фешн-індустрії: як модель він з’являвся в рекламних кампаніях таких брендів, як Armani, Tommy Hilfiger і Puma.

Нині хлопець мешкає в Лас-Вегасі, займається творчістю, співпрацює з брендами і продовжує ділитися своїм стилем та танцями з мільйонами глядачів по всьому світу.

Славік Пустовойтов (фото: instagram.com/itsslavik)

Що говорить про війну в Україні

Попри шалену популярність у США, Вік Вайт не залишається осторонь подій в Україні.

У своїх соцмережах танцівник неодноразово висловлював підтримку землякам, які постраждали від війни.

"Я надсилаю любов і надію всім українцям - через танець ми з'єднуємося у складні часи. Це універсальна мова, яка допомагає відчути частинку дому й підтримати одне одного, навіть перебуваючи далеко від рідної землі", - писав артист.

Танцівник співпрацює з міжнародною організацією IRC, яка опікується українськими біженцями в різних країнах.

Вік ділиться авторською хореографією з переселенцями та надихає їх продовжувати рухатися вперед - у прямому й переносному сенсі.