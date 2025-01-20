Где сейчас вторая жена Дональда Трампа Марла Мейплс, с которой он изменил своей первой супруге

Вторая жена Дональда Трампа - кто она

Когда политик состоял в браке с первой избранницей, которой была Ивана Трамп, он начал отношения с другой. К тому времени избранница родила от него троих детей (Дональда-младшего, Иванку и Эрика).

Первой жене Трамп изменял с Марлой Мейплс. В то время она была моделью, их роман начался в 1990 году. В том же году политик развелся с Иваной.

Дональд Трамп и Марла Мейплс (скриншот)

Марла не гордилась тем, что забрала чужого мужа. Она не скрывала, что хотела бы, чтобы их отношения начались не так.

"Хотела бы я больше всего, чтобы у нас возникли отношения после подписания документов о разводе? Абсолютно. От всего сердца... Но не так случилось. Все должно было произойти так, как это произошло, чтобы привести нас туда, где мы есть сейчас", - говорила когда-то она.

Трамп и Мейплс (скриншот)

От Трампа Мейплс родила дочь Тиффани. Первенец для Марлы и четвертый ребенок для Дональда появился на свет в 1993 году. И на тот момент пара не была в браке.

Марла Мейплс (скриншот)

Лишь через два месяца после рождения ребенка Мейплс услышала предложение руки и сердца. Трамп решил жениться после трагедии, которая изменила его мысли о жизни и отношениях. Речь идет о стрельбе на железной дороге в Лонг-Айленде, когда было убито немало людей. Пара прожила в браке до 1999 года.

Его бывшая почти не рассказывает об отношениях с Трампом. Более того, когда-то Марла хотела выпустить мемуары, но "по соглашению сторон" книга так и не вышла.

Вторая жена Дональда Трампа (скриншот)

Где сейчас вторая жена Трампа

Во время отношений с будущим президентом Мейплс начала активно сниматься в кино. Ее приглашали на телевидение, она получала немало предложений. Также она трижды была ведущей на конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс США", владельцем которых тогда был Трамп.

Бывшая Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)

После развода с мужем ее карьера не угасла. За все годы творческой деятельности Марла может похвастаться немалой фильмографией, в которой, в частности, такие ленты: "Черное и белое", "Любить Аннабель", "Няня на Рождество" и многие другие.

Марла Мейплс (фото: instagram.com/itsmarlamaples)

Также она появлялась на шоу Опры Уинфри, ведет собственный сайт и записывает подкасты, часто делится своими фото в соцсетях.

Дочь и вторая жена Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)

В 2016 году Мейплс участвовала в американских "Танцах со звездами". Также она вела утренние телешоу для женщин. А еще Марла занимается благотворительностью и заботится о защите природы.

Как выглядит бывшая жена Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)

Она до сих пор снимается в кино и работает на ТВ. А еще бывшая Трампа невероятно гордится единственной дочерью, которую в СМИ считают едва ли не лишенной внимания отца. Впрочем, Тифани и ее мать были приглашены даже на инаугурацию Трампа.

Вторая жена Трампа сейчас (скриншот)

Мейплс делилась кадрами с торжественного мероприятия в Stories и радовалась как за новоиспеченного президента США, так и за свою дочь.

Вторая жена Трампа показала его инаугурацию (скриншот)