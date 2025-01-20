Де зараз друга жінка Дональда Трампа Марла Мейплс, з якою він зрадив свою першу дружину

Друга дружина Дональда Трампа - хто вона

Коли політик перебував у шлюбі з першою обраницею, якою була Івана Трамп, він почав стосунки з іншою. На той час обраниця народила від нього трьох дітей (Дональда-молодшого, Іванку та Еріка).

Першу жінку Трамп зраджував з Марлою Мейплс. На той час вона була моделлю, їхній роман почався у 1990 році. У тому ж році політик розлучився з Іваною.

Дональд Трамп та Марла Мейплс (скріншот)

Марла не пишалася тим, що забрала чужого чоловіка. Вона не приховувала, що хотіла б, аби їхні стосунки почалися не так.

"Чи хотіла б я найбільше, щоб у нас виникли стосунки після підписання документів про розлучення? Абсолютно. З щирого серця... Але не так сталося. Все повинно було статися так, як це сталося, щоб привести нас туди, де ми є зараз", - казала колись вона.

Трамп та Мейплс (скріншот)

Від Трампа Мейплс народила доньку Тіффані. Первісток для Марли та четверта дитина для Дональда з'явився на світ у 1993 році. І на той момент пара не перебувала в шлюбі.

Марла Мейплс (скріншот)

Лише за два місяці після народження дитини Мейплс почула освідчення. Трамп вирішив одружитися після трагедії, яка змінила його думки про життя та стосунки. Йдеться про стрілянину на залізниці в Лонг-Айленді, коли було вбито чимало людей. Пара прожила в шлюбі до 1999 року.

Його колишня майже не розповідає про стосунки з Трампом. Ба більше, колись Марла хотіла випустити мемуари, але "за згодою сторін" книжка так і не вийшла.

Друга дружина Дональда Трампа (скріншот)

Де зараз друга дружина Трампа

Під час стосунків з майбутнім президентом Мейплс почала активно зніматися в кіно. Її запрошували на телебачення, вона отримувала чимало пропозицій. Також вона тричі була ведучою на конкурсах "Міс Всесвіт" та "Міс США", власником яких тоді був Трамп.

Колишня Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)

Після розлучення з чоловіком її кар'єра не згасла. За всі роки творчої діяльності Марла може похизуватися чималою фільмографією, в якій, зокрема, такі стрічки: "Чорне та біле", "Кохати Аннабель", "Няня на Різдво" і багато інших.

Марла Мейплс (фото: instagram.com/itsmarlamaples)

Також вона з'являлася на шоу Опри Вінфрі, веде власний сайт та записує подкасти, часто ділиться своїми фото в соцмережах.

Донька та друга дружина Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)

У 2016 році Мейплс брала участь в американських "Танцях з зірками". Також вона вела ранкові телешоу для жінок. А ще Марла займається благодійністю та піклується про захист природи.

Як виглядає колишня дружина Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)

Вона досі знімається в кіно та працює на ТБ. А ще колишня Трампа неймовірно пишається єдиною донькою, яку в ЗМІ вважають ледь не позбавленої уваги батька. Втім, Тіфані та її матір були запрошені навіть на інавгурацію Трампа.

Друга дружина Трампа зараз (скріншот)

Мейплс ділилася кадрами з урочистого заходу в Stories та раділа як за новоспеченого президента США, так і за свою доньку.

Друга дружина Трампа показала його інавгурацію (скріншот)