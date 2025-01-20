Что Дональд Трамп ест на завтрак, обед и ужин. Не повторяйте за ним!

Дональд Трамп известен своими нездоровыми пищевыми привычками, любовью к фаст-фуду и отсутствием спортивных нагрузок в дневном распорядке. Несмотря на это, он станет старейшим президентом США , вступив в должность в возрасте 78 лет, а его врачи утверждают: здоровье 47-го главы Белого дома - отличное.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что Дональд Трамп обычно ест на завтрак, обед и ужин.

Завтрак: бекон и яйца

В интервью Джесси Уоттерсу Трамп признался, что обычно пропускает завтрак.

"Я стараюсь избегать завтрака. Если я его ем, то предпочитаю бекон и яйца", - сказал он.

Многие люди, практикующие интервальное голодание, пропускают завтрак, но исследования показывают, что именно утренний прием пищи может улучшить память и концентрацию, а также снизить риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Бекон и яйца - немного лучший вариант. Но для сбалансирования уровня холестерина, Трампу бы было хорошо включить в завтрак больше клетчатки, например, цельнозерновой тост или фрукты.

Кстати, в другом интервью Трамп говорил, что ему нравятся хлопья, при условии, что они произведены в США, в частности Corn Flakes и Raisin Bran.

Трамп часто пропускает завтрак, но любит яйца с беконом (фото: pixabay.com)

Обед: мясной рулет

Бывший менеджер кампании Трампа Кори Левандовски в своей книге "Let Trump Be Trump" пишет, что Трамп мог не есть до 16 часов во время предвыборной кампании 2016 года. Но он вовсе не практиковал интервальное голодание: его частный самолет всегда "был набит печеньем Oreo, Vienna Fingers, чипсами и кренделями".

Когда обед все же планируется, Трамп предпочитает мясной рулет. В 2005 году он сказал Марте Стюарт, что мясной рулет - его любимый вид сэндвича.

Рецепт мясного рулета матери американского президента, Мэри Энн, включает говяжий фарш, лук, болгарский перец, помидоры, яйца и панировочные сухари.

Также Трамп признавался, что ему нравился мясной рулет, приготовленный в Белом доме, когда он "отбывал" свой первый президентский срок.

Диетологи говорят, что мясной рулет является хорошим источником белка, но может содержать высокий уровень натрия в зависимости от рецепта. Овощи в мясном рулете добавляют немного клетчатки, поэтому это блюдо может быть приемлемым для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Ужин: фаст-фуд

Из-за большого количества перелетов, Трамп часто вынужден ужинать прямо в самолете. Одним из его любимых блюд является сэндвич Filet-O-Fish из McDonald's. Он обычно заказывает сразу два таких сэндвича вместе с шоколадным коктейлем.

Во время празднования спортивных событий в Белом доме Трамп часто организовывал банкеты с фаст-фудом. Например, в 2019 году он подал спортсменам гамбургеры и пиццу, объясняя, что это "замечательная американская еда".

Хотя Трамп предпочитает фаст-фуд, он также любит стейки. Известно, что он всегда заказывает их максимально прожаренными (well-done), обычно дополняя кетчупом.

А еще Трамп - большой поклонник пиццы. Однако не любит есть бортики.

Интересно, что его отношение к еде объясняется тем, что он не доверяет качеству многих блюд, которые не контролируются стандартами, как в сетях быстрого питания.

Трамп любитель McDonald's (фото: pixabay.com)

Напитки: 12 банок диетической колы в день

Трамп известен своей любовью к диетической колы. В одном из интервью он признался, что ежедневно выпивает до 12 банок этого напитка. Хотя он и избегает алкоголя, такое потребление кофеина несет большие риски для здоровья, включая возможные проблемы с сердцем и повышение риска развития инсульта.

Кроме того, диетическая кола также содержит подсластители, которые могут влиять на аппетит и вызывать желание есть больше. Исследования показывают, что регулярное потребление диетических напитков связано с повышенным риском развития метаболического синдрома и диабета.

Кока-кола - все для Трампа (фото: pixabay.com)

Мороженое на десерт

Трамп является поклонником мороженого. Особенно ему нравится этот замороженный десерт в сочетании с кремовым шоколадным пирогом.

К слову, мороженое, как десерт, не имеет значительной питательной ценности (она зависит от бренда и ингредиентов). Например, порция ванильного мороженого кажется относительно безвредной - всего 137 калорий. Однако в этой порции содержится 14 граммов сахара, 4,5 грамма насыщенных жиров и менее 1 грамма клетчатки.

Мороженое - один из самых любимых десертов Трампа (фото: pixabay.com)

Хотя пищевые привычки Дональда Трампа далеки от идеальных, его уверенность в собственных привычках и любовь к простым блюдам делают его диету уникальной.

Однако медицинские эксперты неоднократно призывали его пересмотреть свои пищевые привычки, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, особенно в условиях стресса, который сопровождает работу президента.

Соблюдение здоровой диеты, которая включает больше овощей, фруктов и уменьшение потребления обработанных продуктов, могло бы существенно улучшить его общее состояние.